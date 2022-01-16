Игрок «Бетиса» Камараса: «Лопетеги сказал Хордану закружиться и упасть на газон. Позор»

Появляются новые подробности инцидента на матче Кубка Испании между «Бетисом» и «Севильей». По утверждению полузащитника хозяев Виктора Камарасы, его соперник Хоан Хордан упал не от постороннего предмета, а по наставлению своего тренера.
«Позорный и неоправданный поступок человека.
Я надеюсь, что с Хорданом все в порядке, хотя мы все слышали (в том числе и резервный судья), как его тренер [Хулен Лопетеги] призывал «закружиться и упасть на землю», – написал Камараса.
- Решение о продолжении матча в другой день или о присуждении технического поражения «Бетису» будет принято позже.
- Игра проходила на севильском «Бенито Вильямарине».
- В феврале в плей-офф Лиги Европы на этом стадионе сыграет «Зенит».
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Во время дерби «Бетиса» и «Севильи» фанат попал в Хордана посторонним предметом. Игру прервали
Источник: твиттер Виктора Камарасы