Во время дерби «Бетиса» и «Севильи» фанат попал в Хордана посторонним предметом. Игру прервали

Судейской бригаде пришлось прервать матч 1/8 финала Кубка Испании между «Бетисом» и «Севильей». Это случилось на 48-й минуте.

Причина – один из фанатов «Бетиса» кинул посторонний предмет на поле и попал в футболиста «Севильи» Хоана Хордана.