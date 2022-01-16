Во время дерби «Бетиса» и «Севильи» фанат попал в Хордана посторонним предметом. Игру прервали

Судейской бригаде пришлось прервать матч 1/8 финала Кубка Испании между «Бетисом» и «Севильей». Это случилось на 48-й минуте.
Причина – один из фанатов «Бетиса» кинул посторонний предмет на поле и попал в футболиста «Севильи» Хоана Хордана.
- Решение о продолжении матча в другой день или о присуждении технического поражения «Бетису» будет принято позже.
- Игра проходит на севильском «Бенито Вильямарине».
- В феврале в плей-офф Лиги Европы на этом стадионе сыграет «Зенит».
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Источник: Бомбардир.ру