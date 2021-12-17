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    Во время дерби «Бетиса» и «Севильи» фанат попал в Хордана посторонним предметом. Игру прервали

    Судейской бригаде пришлось прервать матч 1/8 финала Кубка Испании между «Бетисом» и «Севильей». Это случилось на 48-й минуте.

    Причина – один из фанатов «Бетиса» кинул посторонний предмет на поле и попал в футболиста «Севильи» Хоана Хордана.

    • Решение о продолжении матча в другой день или о присуждении технического поражения «Бетису» будет принято позже.
    • Игра проходит на севильском «Бенито Вильямарине».
    • В феврале в плей-офф Лиги Европы на этом стадионе сыграет «Зенит».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 01:03
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1215

      zarsm 1 час назад

      В какие эти минуты? уже давно ушли все и сегодня матч не будет доигран. Слоупоки вы)

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