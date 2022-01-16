Во время дерби «Бетиса» и «Севильи» фанат попал в Хордана посторонним предметом. Игру прервали

Судейской бригаде пришлось прервать матч 1/8 финала Кубка Испании между «Бетисом» и «Севильей». Это случилось на 48-й минуте.

Причина – один из фанатов «Бетиса» кинул посторонний предмет на поле и попал в футболиста «Севильи» Хоана Хордана.

Решение о продолжении матча в другой день или о присуждении технического поражения «Бетису» будет принято позже.

Игра проходит на севильском «Бенито Вильямарине».

В феврале в плей-офф Лиги Европы на этом стадионе сыграет «Зенит».