Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    Свинов – о конкуренции в «Спартаке»: «Я буду поддерживать любого, кто будет стоять в воротах»

    Новый вратарь «Спартака» Илья Свинов ответил на вопросы о работе с главным тренером Паоло Ваноли и о конкуренции в команде.

    – Ваноли перфекционист. Кому сложнее всего будет в команде работать ним?

    – Я в команде не так долго. Ещe не всех изучил. Не знаю, кому будет сложнее. Все профессионалы, все справятся. Не думаю, что у кого-то возникнут проблемы.

    – Что необычного для вратарей сказал Ваноли?

    – Ничего отдельного пока не говорили.

    – Все, что сейчас происходит сильно отличается от того, что вы видели в своей карьере?

    – Нет. Все примерно одинаковое. Нет каких-то сильных отличий.

    – Есть понимание, что тренерский штаб будет делать что-то новое на вратарской позиции?

    – Очевидно, что Селихов первый номер. Будем работать, большая конкуренция. Селихов – первый. Максименко – очень хороший вратарь, который долго играл.

    Тренерский штаб себе не враги, они сделают правильный выбор. Я буду поддерживать любого, кто будет стоять в воротах.

    • «Спартак» купил Свинова в декабре.
    • Сообщалось, что сумма трансфера составила 20 миллионов рублей.
    • Он заключил с клубом контракт до 2025 года с опцией продления еще на сезон.

    Свинов: «Спартак» – великий клуб. От таких предложений не отказываются»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92944
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68474
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru