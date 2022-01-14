Свинов – о конкуренции в «Спартаке»: «Я буду поддерживать любого, кто будет стоять в воротах»

Новый вратарь «Спартака» Илья Свинов ответил на вопросы о работе с главным тренером Паоло Ваноли и о конкуренции в команде.

– Ваноли перфекционист. Кому сложнее всего будет в команде работать ним?

– Я в команде не так долго. Ещe не всех изучил. Не знаю, кому будет сложнее. Все профессионалы, все справятся. Не думаю, что у кого-то возникнут проблемы.

– Что необычного для вратарей сказал Ваноли?

– Ничего отдельного пока не говорили.

– Все, что сейчас происходит сильно отличается от того, что вы видели в своей карьере?

– Нет. Все примерно одинаковое. Нет каких-то сильных отличий.

– Есть понимание, что тренерский штаб будет делать что-то новое на вратарской позиции?

– Очевидно, что Селихов первый номер. Будем работать, большая конкуренция. Селихов – первый. Максименко – очень хороший вратарь, который долго играл.

Тренерский штаб себе не враги, они сделают правильный выбор. Я буду поддерживать любого, кто будет стоять в воротах.

«Спартак» купил Свинова в декабре.

Сообщалось, что сумма трансфера составила 20 миллионов рублей.

Он заключил с клубом контракт до 2025 года с опцией продления еще на сезон.

Свинов: «Спартак» – великий клуб. От таких предложений не отказываются»