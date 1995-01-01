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    Свинов: «Спартак» – великий клуб. От таких предложений не отказываются»

    Голкипер «Спартака» Илья Свинов объяснил, почему решил перейти из «Факела» в московский клуб.

    «Будем работать, хорошая конкуренция. Тренерский штаб не враги себе, сделают правильные выводы. Я не боюсь конкуренции, надо идти туда, где можно становится сильнее.

    От таких предложений не отказываются. «Спартак» – великий клуб. Меня рекомендовал Ребров? Не знаю. Но я могу обратиться к нему по любому вопросу. По личному и по-спортивному», – сказал Свинов.

    • Свинов пропустил 17 голов в 24 матчах текущего сезона ФНЛ.
    • Он провел 11 сухих игр.
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1678

      Олег1204 13 минут назад

      СВИНов
      Обожаю заголовки бомбардира.

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      Рейтинг: +181

      Беспонтий 14 минут назад

      что великий нет вопросов

      от таких предложений не отказываются
      вот это вопрос вопросов
      скока
      а это уже вопрос

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