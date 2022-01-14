Свинов: «Спартак» – великий клуб. От таких предложений не отказываются»

Голкипер «Спартака» Илья Свинов объяснил, почему решил перейти из «Факела» в московский клуб.
«Будем работать, хорошая конкуренция. Тренерский штаб не враги себе, сделают правильные выводы. Я не боюсь конкуренции, надо идти туда, где можно становиться сильнее.
От таких предложений не отказываются. «Спартак» – великий клуб. Меня рекомендовал Ребров? Не знаю. Но я могу обратиться к нему по любому вопросу. По личному и по спортивному», – сказал Свинов.
- Свинов пропустил 17 голов в 24 матчах текущего сезона ФНЛ.
- Он провел 11 сухих игр.
- «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
Источник: «Спорт-Экспресс»