Свинов: «Спартак» – великий клуб. От таких предложений не отказываются»

Голкипер «Спартака» Илья Свинов объяснил, почему решил перейти из «Факела» в московский клуб.

«Будем работать, хорошая конкуренция. Тренерский штаб не враги себе, сделают правильные выводы. Я не боюсь конкуренции, надо идти туда, где можно становиться сильнее.

От таких предложений не отказываются. «Спартак» – великий клуб. Меня рекомендовал Ребров? Не знаю. Но я могу обратиться к нему по любому вопросу. По личному и по спортивному», – сказал Свинов.