«Матч ТВ»: Свинов прошел медосмотр перед трансфером в «Спартак». Подписание контракта – сегодня

Вратарь «Факела» Илья Свинов близок к переходу в «Спартак».

По информации «Матч ТВ», 21-летний футболист уже прошел медицинское обследование, предшествующее трансферу.

Ожидается, что голкипер сегодня заключит контракт со «Спартаком». Сумма сделки – 20 миллионов рублей.

Свинов пропустил 17 голов в 24 матчах текущего сезона ФНЛ.

Он провел 11 сухих игр.

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