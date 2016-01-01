«Матч ТВ»: Свинов прошел медосмотр перед трансфером в «Спартак». Подписание контракта – сегодня

То что надо для СпаМа !!!!!!
Была бы фамилия Говядин, ушёл бы в Краснодар.)))).
Вратарь «Факела» Илья Свинов близок к переходу в «Спартак».
По информации «Матч ТВ», 21-летний футболист уже прошел медицинское обследование, предшествующее трансферу.
Ожидается, что голкипер сегодня заключит контракт со «Спартаком». Сумма сделки – 20 миллионов рублей.
- Свинов пропустил 17 голов в 24 матчах текущего сезона ФНЛ.
- Он провел 11 сухих игр.
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