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    «Матч ТВ»: Свинов прошел медосмотр перед трансфером в «Спартак». Подписание контракта – сегодня

    Вратарь «Факела» Илья Свинов близок к переходу в «Спартак».

    По информации «Матч ТВ», 21-летний футболист уже прошел медицинское обследование, предшествующее трансферу.

    Ожидается, что голкипер сегодня заключит контракт со «Спартаком». Сумма сделки – 20 миллионов рублей.

    • Свинов пропустил 17 голов в 24 матчах текущего сезона ФНЛ.
    • Он провел 11 сухих игр.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:53
    Комментарии8
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      Рейтинг: +743

      OOOVVV. 2 минуты назад

      То что надо для СпаМа !!!!!!
      Была бы фамилия Говядин, ушёл бы в Краснодар.)))).

      0
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      Рейтинг: +175

      3meeeD 16 минут назад

      Как Иронично)Свинов и Спартак)

      0
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      Рейтинг: +8667

      Alekxei Z. 30 минут назад

      Не пойму одного.
      Для чего у нас академия , молодёжная команда, Спартак-2 если третьего вратаря покупают на стороне ? Такие действия проявляют профнепригодность менеджмента в клубе.

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      Рейтинг: +30173

      VVM1964 1 час назад

      Свиной грипп не обнаружен - ГОДЕН !!!

      0
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      Рейтинг: +3916

      Дедуктор 1 час назад

      Свинов в Свинарнике? Символично, конечно.
      Но .. в рамках символизма надо бы Кутепову в ЦСКА перевод оформить. Чел с красивой генеральской фамилией должен только в ЦСКА служить. Полковник Васин там состоит на службе. А генерала пока немае.

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      Рейтинг: +6792

      серега кашин 1 час назад

      а нужно ли команде столько вратарей

      0
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      Рейтинг: +1008

      SuperNils 1 час назад

      Видимо, в Спартаке недостаточно свинов, раз ещё Свинова купили.

      2
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      Рейтинг: +152

      ДЫРЯВЫЕ 1 час назад

      На лавку сойдет

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