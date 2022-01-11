Алексей Березуцкий: «Не понимаю, зачем нужен Fan ID. Поддерживаю всех фанатов»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о введении Fan ID в российском футболе.

– Все эти скандалы вокруг клуба – фанаты, задержания, ты лично поддержал фанатов ЦСКА...

– Я всех фанатов, и фанатов ЦСКА в первую очередь, поддерживал, потому что Fan ID... Я до сих пор не понимаю, зачем он.