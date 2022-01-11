Алексей Березуцкий: «Не понимаю, зачем нужен Fan ID. Поддерживаю всех фанатов»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о введении Fan ID в российском футболе.
– Все эти скандалы вокруг клуба – фанаты, задержания, ты лично поддержал фанатов ЦСКА...
– Я всех фанатов, и фанатов ЦСКА в первую очередь, поддерживал, потому что Fan ID... Я до сих пор не понимаю, зачем он.
- Fan ID будет введен в России с 1 июня 2022 года.
- На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
- Система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна