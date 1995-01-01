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    Алексей Березуцкий: «Не понимаю, зачем нужен Fan ID. Поддерживаю всех фанатов»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о введении Fan ID в российском футболе.

    – Все эти скандалы вокруг клуба – фанаты, задержания, ты лично поддержал фанатов ЦСКА...

    – Я всех фанатов, и фанатов ЦСКА в первую очередь, поддерживал, потому что Fan ID... Я до сих пор не понимаю, зачем он.

    • Fan ID будет введен в России с 1 июня 2022 года.
    • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
    • Система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 12:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +22720

      bset 12 минут назад

      Мальчик: Поддерживаю всех фанатов

      Мужчина: Я думаю также, как и Вы, Владимир Владимирович. И пусть Николай Чудотворец дарит Вам крепкое здоровье и удачу

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