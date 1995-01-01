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    «Уфа» купит новых игроков только в случае продажи кого-то из действующих футболистов

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

    – Как клуб собирается проводить зимнюю трансферную кампанию? Уже есть предметное понимание, кого будете подписывать?

    – Есть понимание. Мне бы хотелось игроков определeнного уровня. Болельщики хотят привлечения новых активов в клуб. Но нужно исходить из возможности платить зарплату, а могут быть ещe и дополнительные трансферные затраты.

    Самое главное, чтобы у клуба не было долгов. Это самое страшное, что может быть. Долги накапливаются, как ком. Впоследствии, если и появляется возможность у кого-то тебе помочь, то эти деньги идут на погашение ранее образовавшихся долгов, а от тебя всe время ждут прогресса.

    Мы отчитываемся перед РФС и получаем лицензирование, официальные документы. Если будут долги, то мы просто не лицензируемся на следующий год.

    – То есть пока вы не знаете, будут ли это полноценные трансферы или, как обычно, аренды и свободные агенты?

    – Может произойти продажа кого-то из игроков. Тогда будет существенное пополнение бюджета, который можно будет тратить на новые трансферы. Вот и всe.

    – К кому есть интерес? Это всe те же фамилии – Агаларов, Журавлeв, Камилов, Фищенко?

    – Люди, которые играют, всегда будут интересны другим клубам. Это всегда так было и будет. Играет футболист, значит, стоит денег. Не играет – не стоит. Простая формула.

    • «Уфа» ушла на зимнюю паузу на 15-м месте в РПЛ.
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    Источник: «Спорт Бизнес Online»

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    Сегодня, 11:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12706

      Cleaner 1 час назад

      Чтобы продать что то ненужное, нужно...)

      0
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      Рейтинг: +15218

      paracetamol 2 часа назад

      В ФНЛ бесплатно разбегутся.

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