Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Уфа» купит новых игроков только в случае продажи кого-то из действующих футболистов

«Уфа» купит новых игроков только в случае продажи кого-то из действующих футболистов

3 января 2022, 11:41
1

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

– Как клуб собирается проводить зимнюю трансферную кампанию? Уже есть предметное понимание, кого будете подписывать?

– Есть понимание. Мне бы хотелось игроков определeнного уровня. Болельщики хотят привлечения новых активов в клуб. Но нужно исходить из возможности платить зарплату, а могут быть ещe и дополнительные трансферные затраты.

Самое главное, чтобы у клуба не было долгов. Это самое страшное, что может быть. Долги накапливаются, как ком. Впоследствии, если и появляется возможность у кого-то тебе помочь, то эти деньги идут на погашение ранее образовавшихся долгов, а от тебя всe время ждут прогресса.

Мы отчитываемся перед РФС и получаем лицензирование, официальные документы. Если будут долги, то мы просто не лицензируемся на следующий год.

– То есть пока вы не знаете, будут ли это полноценные трансферы или, как обычно, аренды и свободные агенты?

– Может произойти продажа кого-то из игроков. Тогда будет существенное пополнение бюджета, который можно будет тратить на новые трансферы. Вот и всe.

– К кому есть интерес? Это всe те же фамилии – Агаларов, Журавлeв, Камилов, Фищенко?

– Люди, которые играют, всегда будут интересны другим клубам. Это всегда так было и будет. Играет футболист, значит, стоит денег. Не играет – не стоит. Простая формула.

  • «Уфа» ушла на зимнюю паузу на 15-м месте в РПЛ.
  • Ранее Газизов заявлял об урегулировании финансовых трудностей клуба.

Газизов: «Если Бауэра устраивает не играть и получать зарплату, то это его личное право»

Газизов – о разбирательстве с Федуном: «Хорошо, вы крутые, а я обычный парень из Уфы, которого просто так не сломать»

Газизов – о возможной продаже Агаларова: «Должно сойтись много историй»

Источник: «Спорт Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1641201040
В ФНЛ бесплатно разбегутся.
Ответить
Главные новости
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
22:50
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
22:37
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
22:14
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
21:40
3
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
21:32
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
20:57
4
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
20:48
1
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
20:42
1
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
20:27
21
Все новости
Все новости
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
20:57
4
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
20:42
1
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
20:27
21
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
19:52
6
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
19:41
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
19:19
5
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
15
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
32
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
16:58
6
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
19
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
16
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
14
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
6
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
2
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+