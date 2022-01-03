«Уфа» купит новых игроков только в случае продажи кого-то из действующих футболистов

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

– Как клуб собирается проводить зимнюю трансферную кампанию? Уже есть предметное понимание, кого будете подписывать?

– Есть понимание. Мне бы хотелось игроков определeнного уровня. Болельщики хотят привлечения новых активов в клуб. Но нужно исходить из возможности платить зарплату, а могут быть ещe и дополнительные трансферные затраты.

Самое главное, чтобы у клуба не было долгов. Это самое страшное, что может быть. Долги накапливаются, как ком. Впоследствии, если и появляется возможность у кого-то тебе помочь, то эти деньги идут на погашение ранее образовавшихся долгов, а от тебя всe время ждут прогресса.

Мы отчитываемся перед РФС и получаем лицензирование, официальные документы. Если будут долги, то мы просто не лицензируемся на следующий год.

– То есть пока вы не знаете, будут ли это полноценные трансферы или, как обычно, аренды и свободные агенты?

– Может произойти продажа кого-то из игроков. Тогда будет существенное пополнение бюджета, который можно будет тратить на новые трансферы. Вот и всe.

– К кому есть интерес? Это всe те же фамилии – Агаларов, Журавлeв, Камилов, Фищенко?

– Люди, которые играют, всегда будут интересны другим клубам. Это всегда так было и будет. Играет футболист, значит, стоит денег. Не играет – не стоит. Простая формула.

«Уфа» ушла на зимнюю паузу на 15-м месте в РПЛ.

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