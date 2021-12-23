Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Газизов: «Финансовые трудности урегулированы. «Уфа» останется в РПЛ»

Газизов: «Финансовые трудности урегулированы. «Уфа» останется в РПЛ»

23 декабря 2021, 17:06
7

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о ситуации в клубе после встречи с главой Башкортостана Радием Хабировым.

«Сегодня мы решили вопросы развития массового и детского футбола, это главная тема совещания.

Что касается профессионального футбола, то впереди у нас сложный полугодичный этап, где мы обязаны усиливать результат, это указ главы республики.

Все наши финансовые трудности урегулированы, и мы уверены, что сохраним прописку в российской Премьер-лиге», – сказал Газизов.

  • Газизов неоднократно говорил, что «Уфа» может прекратить свое существование.
  • «Уфа» занимает 15-е место в чемпионате России.
  • Команда выступает в РПЛ с сезона-2014/2015.

Глава Башкортостана: «Все финансовые вопросы «Уфы» мы уже разрешили»

Источник: сайт «Уфы»
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
серега кашин
1640268881
разкудахтался остаются они а сами они уже одной ногой в фнл
Ответить
Форвард 79
1640270599
На долго ли?!
Ответить
plehanov6
1640271043
Не факт, не факт! Судя по пессимизму руководящих лиц " уфы", и, месту в таблице... увы, увы!!!
Ответить
Муруал
1640278073
Пусть останется клуб Уфа в премьер-лиге. Довольно самобытный клуб, открывший немало достойных игроков для РФПЛ.
Ответить
serglider
1640288653
Бла-бла-бла и... никакой конкретики! В сухом остатке, как пить - дать, закрыли старые долги по зарплате, что бы делать новые))) Открыли пару футбольных секций на огородах с тренером-пенсионером с окладом 12-15 косарей, с тремя часовыми занятиями в неделю))) Ух! Как сейчас резко попрут в гору дела у уфинцев! Трепещите соперники, восходит новый европейский топ-клуб! В серьез и надолго)))
Ответить
Главные новости
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
20:27
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
20:19
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
19:52
2
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
18:58
4
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
13
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
6
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
18:14
8
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
12
Все новости
Все новости
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
19:41
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
19:19
2
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
6
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
12
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
25
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
16:58
6
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
17
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
15
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
12
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
5
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
2
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
18
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
26
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
10
Орлов оценил игру Даку за «Спартак»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+