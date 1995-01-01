Газизов: «Финансовые трудности урегулированы. «Уфа» останется в РПЛ»

Ну какой указ главы республики? От республики тут должно быть только географическое местоположение команды. Все. Дальше свои цели, свои деньги, свой менеджмент. Когда уже запретят бюджетные деньги?.. Да, часть (может даже приличная) клубов закроется. Но игроки клубов-банкротов пойдут искать работу. Со старой зарплатой в 1 млн евро в год их уже не возьмут. Придется умерить аппетиты. Не будет высокой зарплаты в РПЛ - пойдут в Европу играть за клубы-средняки. А на их место придет молодежь, которая еще не успела избаловаться высокими зарплатами, и будет согласна и за 1 млн рублей в месяц выступать (что, к слову, итак очень высокая зарплата). А так как это будет существенно ниже, чем в Европе, при первой возможности парни будут срываться за границу, чтобы больше начать получать. Вот тогда и сборная наша начнет лучше играть, и внимание к РПЛ повысится, и зарплаты немного вернутся назад. А дальше уже пусть хоть 20 млн евро зарплату ставят. Если с билетов и телеправ заработают больше, никто и вопроса не задаст. Да, лет 5 нашего футбола просто не будет. А последние 5 лет он был? Что мы за последние 5 лет показали в Европе?
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о ситуации в клубе после встречи с главой Башкортостана Радием Хабировым.
«Сегодня мы решили вопросы развития массового и детского футбола, это главная тема совещания.
Что касается профессионального футбола, то впереди у нас сложный полугодичный этап, где мы обязаны усиливать результат, это указ главы республики.
Все наши финансовые трудности урегулированы, и мы уверены, что сохраним прописку в российской Премьер-лиге», – сказал Газизов.
- Газизов неоднократно говорил, что «Уфа» может прекратить свое существование.
- «Уфа» занимает 15-е место в чемпионате России.
- Команда выступает в РПЛ с сезона-2014/2015.
Глава Башкортостана: «Все финансовые вопросы «Уфы» мы уже разрешили»