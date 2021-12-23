Газизов: «Финансовые трудности урегулированы. «Уфа» останется в РПЛ»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о ситуации в клубе после встречи с главой Башкортостана Радием Хабировым.

«Сегодня мы решили вопросы развития массового и детского футбола, это главная тема совещания.

Что касается профессионального футбола, то впереди у нас сложный полугодичный этап, где мы обязаны усиливать результат, это указ главы республики.

Все наши финансовые трудности урегулированы, и мы уверены, что сохраним прописку в российской Премьер-лиге», – сказал Газизов.

Газизов неоднократно говорил, что «Уфа» может прекратить свое существование.

«Уфа» занимает 15-е место в чемпионате России.

Команда выступает в РПЛ с сезона-2014/2015.

Глава Башкортостана: «Все финансовые вопросы «Уфы» мы уже разрешили»