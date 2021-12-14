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    Глава Башкортостана: «Все финансовые вопросы «Уфы» мы уже разрешили»

    Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с гендиректором «Уфы» Шамилем Газизовым. Они обсудили финансовую поддержку команды со стороны региона.

    «Я с интересом смотрю матчи с участием нашего клуба. Хочу отметить, что многие молодые спортсмены демонстрируют творческий подход к игре, постепенно набираются опыта и серьeзно прогрессируют в борьбе с соперником на поле.

    Конечно, это привлекает интерес других клубов, но мы заинтересованы в формировании сильного состава нашей команды. Все финансовые вопросы, которые возникали ранее, мы уже разрешили», – сказал Хабиров.

    • «Уфа» занимает 15-е место в чемпионате России.
    • Команда выступает в РПЛ с сезона-2014/2015.

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    Источник: Bashinform.ru

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