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  • Глава Башкортостана: «Все финансовые вопросы «Уфы» мы уже разрешили»

Глава Башкортостана: «Все финансовые вопросы «Уфы» мы уже разрешили»

14 декабря 2021, 12:40
3

Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с гендиректором «Уфы» Шамилем Газизовым. Они обсудили финансовую поддержку команды со стороны региона.

«Я с интересом смотрю матчи с участием нашего клуба. Хочу отметить, что многие молодые спортсмены демонстрируют творческий подход к игре, постепенно набираются опыта и серьeзно прогрессируют в борьбе с соперником на поле.

Конечно, это привлекает интерес других клубов, но мы заинтересованы в формировании сильного состава нашей команды. Все финансовые вопросы, которые возникали ранее, мы уже разрешили», – сказал Хабиров.

  • «Уфа» занимает 15-е место в чемпионате России.
  • Команда выступает в РПЛ с сезона-2014/2015.

Мурзагулов: «Уфа» может исчезнуть. Нам сказали держаться, сколько сможем»

Источник: Bashinform.ru
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (3)
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serglider
1639481588
Шо!? Опять порезали зарплаты своим футболерам? Давича ваш защитник сидел в студии МатчТВ, с кислым выражением лица))) Я так понимаю, кроме голословных "обещалок" игрокам пока ничего не раздали? Походу еще один самобытный, провинциальный ФК может накрыться медным тазом.
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portero
1639505180
Уже несколько месяцев эта песня, если нет денег, то лучше на вылет...
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zigbert
1639555451
Все эти уверения рассчитаны до бюджета на новый год.
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