Мурзагулов: «Уфа» может исчезнуть. Нам сказали держаться, сколько сможем»

То шашки наголо, то убегать.... значит за Агаларова не дают денег чтоб выжить...
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о финансовом состоянии команды.
— Все может быть плохо, потому что мы достали все наши скрытые резервы.
— Клуб может исчезнуть?
— Да. Нам сказали полгода назад: держитесь сами сколько можете.
— С кем был разговор?
— С главой Башкортостана. Сейчас же мы смотрим на республику как сирые убогие дети и просим нам помочь.
— Есть что сказать болельщикам «Уфы»?
— Мы не раз говорили, что если нужно уйти, то мы (с Газизовым – прим. «Бомбардира») это сделаем. Оба встанем, чемоданчики соберем и уедем. Но мы не хотим, чтобы дело, которое мы начали 10 лет назад, закончилось неприятным хлопком.
- «Уфа» занимает 15-е место в чемпионате России.
- Команда выступает в РПЛ с сезона-2014/2015.
Газизов: «В случае вылета в ФНЛ «Уфы» не будет»
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