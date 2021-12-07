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  • Мурзагулов: «Уфа» может исчезнуть. Нам сказали держаться, сколько сможем»

Мурзагулов: «Уфа» может исчезнуть. Нам сказали держаться, сколько сможем»

7 декабря 2021, 20:43
8

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о финансовом состоянии команды.

— Все может быть плохо, потому что мы достали все наши скрытые резервы.

— Клуб может исчезнуть?

— Да. Нам сказали полгода назад: держитесь сами сколько можете.

— С кем был разговор?

— С главой Башкортостана. Сейчас же мы смотрим на республику как сирые убогие дети и просим нам помочь.

— Есть что сказать болельщикам «Уфы»?

— Мы не раз говорили, что если нужно уйти, то мы (с Газизовым – прим. «Бомбардира») это сделаем. Оба встанем, чемоданчики соберем и уедем. Но мы не хотим, чтобы дело, которое мы начали 10 лет назад, закончилось неприятным хлопком.

  • «Уфа» занимает 15-е место в чемпионате России.
  • Команда выступает в РПЛ с сезона-2014/2015.

Газизов: «В случае вылета в ФНЛ «Уфы» не будет»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа
Комментарии (8)
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portero
1638903151
То шашки наголо, то убегать.... значит за Агаларова не дают денег чтоб выжить...
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ySS
1638904729
За чем помощь голубых застопорилась? Хотят чтобы Газизов и Музрагулов без чемоданчиков свалили?)
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Hektor 84
1638908891
Не получилось у башкира развести московские клубы на своих кривоногих звезд.)))) Уфа развалится их и так разберут за копейки
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JTherry
1638910780
Мурза, "бог не фраер"...)) чемодан, вокзал, Тригубчак...
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Cromathaar
1638913375
Справедливости ради, у Уфы бывают и удачные трансферы, и неудачные. Поэтому, разумеется, гениев там нет. С другой стороны, у того же ЦСКА удачных трансферов уже вообще не было годами...
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Plyash
1638913615
Подымать былинного богатыря Салавата Юлаева надобно,не иначе.Жаль,если регион потеряет футбольную команду.
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САДЫЧОК
1638942781
Да и пусть исчезает!Эти клубы-однодневки ! И Урал , И Химки и , к сожалению Зенит Исчезнут ! Впрочем -есть надежда , что Зенит , все таки , кто то выкупит. Все эти Газизовы , Ивановы-это Зло Нашего футбола , питающееся бюджетом !
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