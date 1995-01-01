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    Мурзагулов: «Уфа» может исчезнуть. Нам сказали держаться, сколько сможем»

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о финансовом состоянии команды.

    — Все может быть плохо, потому что мы достали все наши скрытые резервы.

    — Клуб может исчезнуть?

    — Да. Нам сказали полгода назад: держитесь сами сколько можете.

    — С кем был разговор?

    — С главой Башкортостана. Сейчас же мы смотрим на республику как сирые убогие дети и просим нам помочь.

    — Есть что сказать болельщикам «Уфы»?

    — Мы не раз говорили, что если нужно уйти, то мы (с Газизовым – прим. «Бомбардира») это сделаем. Оба встанем, чемоданчики соберем и уедем. Но мы не хотим, чтобы дело, которое мы начали 10 лет назад, закончилось неприятным хлопком.

    • «Уфа» занимает 15-е место в чемпионате России.
    • Команда выступает в РПЛ с сезона-2014/2015.

    Газизов: «В случае вылета в ФНЛ «Уфы» не будет»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +54934

      portero 15 минут назад

      То шашки наголо, то убегать.... значит за Агаларова не дают денег чтоб выжить...

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      Рейтинг: +26300

      пьяныйхоровод 33 минуты назад

      Держитесь до подхода "красных" .

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