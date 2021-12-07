Мурзагулов: «Уфа» может исчезнуть. Нам сказали держаться, сколько сможем»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о финансовом состоянии команды.

— Все может быть плохо, потому что мы достали все наши скрытые резервы.

— Клуб может исчезнуть?

— Да. Нам сказали полгода назад: держитесь сами сколько можете.

— С кем был разговор?

— С главой Башкортостана. Сейчас же мы смотрим на республику как сирые убогие дети и просим нам помочь.

— Есть что сказать болельщикам «Уфы»?

— Мы не раз говорили, что если нужно уйти, то мы (с Газизовым – прим. «Бомбардира») это сделаем. Оба встанем, чемоданчики соберем и уедем. Но мы не хотим, чтобы дело, которое мы начали 10 лет назад, закончилось неприятным хлопком.

«Уфа» занимает 15-е место в чемпионате России.

Команда выступает в РПЛ с сезона-2014/2015.

Газизов: «В случае вылета в ФНЛ «Уфы» не будет»