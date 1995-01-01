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    Газизов: «В случае вылета в ФНЛ «Уфы» не будет»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопросы о финансовых проблемах клуба и перспективах команды в случае вылета из РПЛ.

    – Насколько получается быть самоокупаемыми? Какая динамика от года к году?

    – Сегодня около 65-70% бюджета «Уфы» покрываются деньгами, вырученными от собственной деятельности.

    – Отсутствие людей на трибунах из-за пандемии сильно подкосило финансовую картину для клуба?

    – Для нас, в первую очередь, просто плохо, что на трибунах стало меньше людей. Это главная для нас беда. Думаю, это чисто моральная история.

    Да, финансовая отчасти тоже: если мы раньше могли зарабатывать от 3 до 5 миллионов рублей за матч, сейчас это совсем другие деньги.

    – «Уфа» в таблице РПЛ сейчас идет в самом низу. Если предположить, что «Уфа» вылетает в ФНЛ, какова дальнейшая судьба клуба?

    – Для «Уфы» это крах. «Уфы» не будет, если клуб вылетит в ФНЛ. Чтобы потом зайти в РПЛ, нужно будет иметь стадион, соответствующий определенным стандартам. Сегодня «Уфу» терпят, потому что мы находимся внутри. А потом нас просто не пустят.

    «Уфы» не будет в нынешнем виде, если клуб вылетит в ФНЛ – лет на 15-20 это все улетит. Поэтому мы будем стараться, держаться.

    Ситуация, которая сейчас есть в турнирном плане, мы ее переживем и переломим. Иначе – крах! Прямо вот крах! И я это понимаю. Поверьте, у меня много предложений уехать из «Уфы». Но...

    – Возникает вопрос: если «Уфы» вдруг не будет, какова ваша дальнейшая судьба?

    – Не знаю. Я вместе со своими партнерами и соратниками рождал «Уфу». Я не думаю об этом. Я уверен, что мы, наоборот, будем в еврокубках. У меня такая уверенность, я стараюсь передать ее всем людям, которые меня окружают. Я не думаю о крахе.

    • «Уфа» выступает в РПЛ с сезона-2014/2015.
    • В текущем розыгрыше Премьер-лиги команда занимает 13-е место в таблице.
    • Отрыв от зоны прямого вылета – 2 очка.

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    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 16:28
    Комментарии17
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      Рейтинг: +10537

      Вомбат 11 минут назад

      Асмарал, Сатурн, Москва, Амкар, и кто-то еще забыл кто, безо всякого вылета обанкротились. Про Анжи, Аланию и Тосно писали, что эти клубы могли бы нормально и долго жить в ФНЛ. Их доконали как раз возросшие расходы, требуемые в РПЛ. Почему для Уфы все иначе, я так и не понял.

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      Рейтинг: +4628

      AtticusFinch 23 минуты назад

      Уфа с таким комбинирующим футболом и классным набором футболистов очень важна всем городам России...везде переживают за Уфу Амкар Тамбов...все очень гордятся таким качественным футболом, который показывает Уфа)

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      Рейтинг: +4829

      Semenycch > AtticusFinch 16 минут назад

      Ты свой сарказм в попу себе засунь. Этот сарказм говорит о твоей личностной и умственной ограниченности. В малых городах очень трудно развивать футбол. И будь футбол Уфы атакующим, этого клуба давно уже не существовало бы. Ведь всех хороших футболистов как огромным пылесосом высасывает в Москву и другие города.

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      Рейтинг: +4628

      AtticusFinch > Semenycch 5 минут назад

      Насчет умственной ограниченности и личности - чья бы корова молчала - ты свой уровень интеллекта здесь уже давно показал! При чем здесь развитие футбола в регионе и УФА? просто пилят бюджет якобы на футбол , а воз и ныне там! так не рассказывай мне здесь сказки про развитие футбола и не смеши мои тапочки!

      0
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      Рейтинг: +4829

      Semenycch 40 минут назад

      Уфу нужно сохранить. Очень много Россия потеряла клубов с большой историей и культурой. Нельзя допускать, чтобы футбол в России сохранялся только в столицах. Точнее говоря в одной столице. Не будь в России нескольких сильных личностей ни Санкт-Петербург, ни Казань, ни Краснодар не стали бы футбольными столицами. Все деньги России в Москве, но Москва и развращает и убивает личность в человеке. С гибелью духа, человек превращается в скотину. Это отчётливо видно по нашему сайту! Если в России останется футбол только в Москве, Русский футбол умрет. Только честная, максимально возможная равная конкуренция способна развивать Российский футбол.
      Количество футбольных клубов из Москвы и Московской области в высшей лиге нужно ограничить тремя. Другие клубы должны быть удалены из премьер -лиги. Любой миллиардер, любящий футбол, сможет финансировать футбол не московский, ведь там уже все поделено, а значит будет финансировать футбол других регионов и городов, тем самым обостряя конкуренции, развивая интерес и там самым весь этот вид спорта.

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      Рейтинг: +406

      111Hunter111 > Semenycch 42 минуты назад

      Началось, опять Москва виновата, что колченогие игроки.

      1
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      Рейтинг: +4829

      Semenycch > 111Hunter111 36 минут назад

      Огромные города убивают личность в человеке и в итоге, как огромная пиявка, уничтожают страну. Городов должно быть много, только это залог успеха...
      Россия единственная больная страна мира, в которой столица одновременно является и самым богатым и самым большим городом. Это не должно так оставаться. Или Москву ждет судьба Вавилона.

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      Рейтинг: +406

      111Hunter111 > Semenycch 24 минуты назад

      Как все запущено.

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      Рейтинг: +8616

      Alekxei Z. > Semenycch 14 минут назад

      Дружище , аптека за углом , но в вашем случаи всё серьёзно.. Пиз..ц не лечитс !

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      Рейтинг: +4829

      Semenycch > Alekxei Z. 11 минут назад

      Ты Шариков и тебе нестыдно за твои комментарии.

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      Рейтинг: +1271

      Sancho010365 > Semenycch 6 минут назад

      Вывод напрашивается сам. В столице уровень команд на сегодня не очень. Менталитет в стране таков, что побеждать они должны либо Зенит. Тому даже если Краснодар или Рубин будут биться на смерть, им не дадут чемпионства. Поэтому те и не рвутся сильно так в серединке лучше болтаться.

      0
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      Рейтинг: +11643

      NewLife 49 минут назад

      Пафос Газика адресован башкирским властям: лучше поработайте с РФСом или потом больше бабла будем просить.
      Вообще то команд с такими стадионами и полями не должно быть в РПЛ, если для РФС важен футбол, а не подковерные договоренности.

      1
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      Рейтинг: +30668

      oyabun 52 минуты назад

      Про Еврокубки круто сказанул. Аплодирую!

      2
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      Рейтинг: +20

      ДЫРЯВЫЕ 54 минуты назад

      Газпрем поможет народными бабками))

      0
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      Рейтинг: +3925

      R_a_i_n 56 минут назад

      Да как так-то? Супер звезда Урунов не должен допустить вылета.

      2
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      Рейтинг: +3704

      Бомбардиръ 1 час назад

      "Денег нет, но вы держитесь".

      0
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      Рейтинг: +22238

      bset 1 час назад

      Лучше бы Ахмат вылетел уже наконец. Все равно он под санкциями - что толку в него деньги вливать? Пусть в ФНЛ катает собственными воспитанниками.

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