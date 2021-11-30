Газизов: «В случае вылета в ФНЛ «Уфы» не будет»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопросы о финансовых проблемах клуба и перспективах команды в случае вылета из РПЛ.

– Насколько получается быть самоокупаемыми? Какая динамика от года к году?

– Сегодня около 65-70% бюджета «Уфы» покрываются деньгами, вырученными от собственной деятельности.

– Отсутствие людей на трибунах из-за пандемии сильно подкосило финансовую картину для клуба?

– Для нас, в первую очередь, просто плохо, что на трибунах стало меньше людей. Это главная для нас беда. Думаю, это чисто моральная история.

Да, финансовая отчасти тоже: если мы раньше могли зарабатывать от 3 до 5 миллионов рублей за матч, сейчас это совсем другие деньги.

– «Уфа» в таблице РПЛ сейчас идет в самом низу. Если предположить, что «Уфа» вылетает в ФНЛ, какова дальнейшая судьба клуба?

– Для «Уфы» это крах. «Уфы» не будет, если клуб вылетит в ФНЛ. Чтобы потом зайти в РПЛ, нужно будет иметь стадион, соответствующий определенным стандартам. Сегодня «Уфу» терпят, потому что мы находимся внутри. А потом нас просто не пустят.

«Уфы» не будет в нынешнем виде, если клуб вылетит в ФНЛ – лет на 15-20 это все улетит. Поэтому мы будем стараться, держаться.

Ситуация, которая сейчас есть в турнирном плане, мы ее переживем и переломим. Иначе – крах! Прямо вот крах! И я это понимаю. Поверьте, у меня много предложений уехать из «Уфы». Но...

– Возникает вопрос: если «Уфы» вдруг не будет, какова ваша дальнейшая судьба?

– Не знаю. Я вместе со своими партнерами и соратниками рождал «Уфу». Я не думаю об этом. Я уверен, что мы, наоборот, будем в еврокубках. У меня такая уверенность, я стараюсь передать ее всем людям, которые меня окружают. Я не думаю о крахе.