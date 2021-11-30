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Газизов: «В случае вылета в ФНЛ «Уфы» не будет»

30 ноября 2021, 16:28
34

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопросы о финансовых проблемах клуба и перспективах команды в случае вылета из РПЛ.

– Насколько получается быть самоокупаемыми? Какая динамика от года к году?

– Сегодня около 65-70% бюджета «Уфы» покрываются деньгами, вырученными от собственной деятельности.

– Отсутствие людей на трибунах из-за пандемии сильно подкосило финансовую картину для клуба?

– Для нас, в первую очередь, просто плохо, что на трибунах стало меньше людей. Это главная для нас беда. Думаю, это чисто моральная история.

Да, финансовая отчасти тоже: если мы раньше могли зарабатывать от 3 до 5 миллионов рублей за матч, сейчас это совсем другие деньги.

– «Уфа» в таблице РПЛ сейчас идет в самом низу. Если предположить, что «Уфа» вылетает в ФНЛ, какова дальнейшая судьба клуба?

– Для «Уфы» это крах. «Уфы» не будет, если клуб вылетит в ФНЛ. Чтобы потом зайти в РПЛ, нужно будет иметь стадион, соответствующий определенным стандартам. Сегодня «Уфу» терпят, потому что мы находимся внутри. А потом нас просто не пустят.

«Уфы» не будет в нынешнем виде, если клуб вылетит в ФНЛ – лет на 15-20 это все улетит. Поэтому мы будем стараться, держаться.

Ситуация, которая сейчас есть в турнирном плане, мы ее переживем и переломим. Иначе – крах! Прямо вот крах! И я это понимаю. Поверьте, у меня много предложений уехать из «Уфы». Но...

– Возникает вопрос: если «Уфы» вдруг не будет, какова ваша дальнейшая судьба?

– Не знаю. Я вместе со своими партнерами и соратниками рождал «Уфу». Я не думаю об этом. Я уверен, что мы, наоборот, будем в еврокубках. У меня такая уверенность, я стараюсь передать ее всем людям, которые меня окружают. Я не думаю о крахе.

  • «Уфа» выступает в РПЛ с сезона-2014/2015.
  • В текущем розыгрыше Премьер-лиги команда занимает 13-е место в таблице.
  • Отрыв от зоны прямого вылета – 2 очка.

Источник: Eurostavka
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (34)
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R_a_i_n
1638279733
Да как так-то? Супер звезда Урунов не должен допустить вылета.
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oyabun
1638279984
Про Еврокубки круто сказанул. Аплодирую!
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NewLife
1638280184
Пафос Газика адресован башкирским властям: лучше поработайте с РФСом или потом больше бабла будем просить. Вообще то команд с такими стадионами и полями не должно быть в РПЛ, если для РФС важен футбол, а не подковерные договоренности.
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ArReal
1638281738
Уфа с таким комбинирующим футболом и классным набором футболистов очень важна всем городам России...везде переживают за Уфу Амкар Тамбов...все очень гордятся таким качественным футболом, который показывает Уфа)
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Enter2006
1638284439
Надеюсь хапуги у вас нет как в Тамбове? Лучше вычислить сейчас. Т.к. "финансовые проблемы" зачастую устраивают наглецы, которые сидят внутри клубов.
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serhio80
1638284567
кто-то расстроится если уфы не станет? чтобы играть в РПЛ нужно иметь соответсвующий правилам РПЛ стадион, если нет у тебя такого, построить не в соятоянии так катись к **** в лфл
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ySS
1638286215
Жаль, конечно, что Уфе не достался стадион под ЧМ18, но что-то с этим полем делать надо. Ищите деньги, г-н Газизов.
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Garrincha58
1638287340
деньги деньги если их нет так продайте Агаларова и будут у вас деньги только тратьте их на футбол, а не по карманам распихивайте
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Zloikaksobaka
1638307341
Да и хрен с ней, не будет этого автобуса будет другой клуб и возможно не из автобусного гаража.
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моэм
1638439413
Из всех ФК именно Уфа больше всех воспитала и поставила молодых игроков в клубы "вышки" ... не продай она их тогда постоянно боролась бы за еврокубки и призы ... это заслуга Газизова и его команды ... верю что такой боец , как Шамиль , найдёт достойную замену ушедшим , сделает из них мастеров и удержится в РПЛ ...потом , как Аякс , будет вынужден их продать сильнейших , чтобы выжил клуб .
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