Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?

    Газизов – о возможной продаже Агаларова: «Должно сойтись много историй»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном уходе из клуба нападающего Гамида Агаларова.

    – Вопрос с трансфером Агаларова – это вопрос сугубо выгодного предложения? Или с улучшением финансового состояния вы оставите Гамида до конца сезона?

    – Должно сойтись много историй. Во-первых, это должен быть клуб, в котором заинтересован футболист. Он должен туда захотеть.

    Во-вторых, финансовые условия в этом клубе. В-третьих, амбиции того клуба. И наши финансовые условия.

    – Насколько предметен интерес «Базеля»?

    – Были разговоры. С представителями клуба, по крайней мере, я общался.

    – Вам принципиально куда продавать Гамида – в РПЛ или в Европу?

    – Конечно. Для нас важный фактор, чтобы футболист после нас дальше прогрессировал. Мы документы трансферные готовим таким образом, что если он прогрессирует, то мы имеем финансовые надбавки.

    И если наши игроки будут впоследствии прогрессировать, то и следующие клубы будут у нас лучше брать. Это история бизнеса и еe никто не менял.

    – В условном «Базеле» или каком-то другом среднем европейском клубе он будет прогрессировать лучше, чем в том же «Зените»?

    – Если говорить про «Базель», там был Салах. Это говорит о том, что клуб заинтересован в развитии и последующей перепродаже футболиста. «Зенит» выполняет другие задачи.

    • Рыночная стоимость Агаларова – 4 миллиона евро.
    • В текущем сезоне россиянин забил 13 голов в 20 матчах.

    Газизов: «Если Бауэра устраивает не играть и получать зарплату, то это его личное право»

    Газизов – о разбирательстве с Федуном: «Хорошо, вы крутые, а я обычный парень из Уфы, которого просто так не сломать»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бизнес Online»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:34
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92598
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68402
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru