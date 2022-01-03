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  • Газизов – о возможной продаже Агаларова: «Должно сойтись много историй»

Газизов – о возможной продаже Агаларова: «Должно сойтись много историй»

3 января 2022, 10:34
1

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном уходе из клуба нападающего Гамида Агаларова.

– Вопрос с трансфером Агаларова – это вопрос сугубо выгодного предложения? Или с улучшением финансового состояния вы оставите Гамида до конца сезона?

– Должно сойтись много историй. Во-первых, это должен быть клуб, в котором заинтересован футболист. Он должен туда захотеть.

Во-вторых, финансовые условия в этом клубе. В-третьих, амбиции того клуба. И наши финансовые условия.

– Насколько предметен интерес «Базеля»?

– Были разговоры. С представителями клуба, по крайней мере, я общался.

– Вам принципиально куда продавать Гамида – в РПЛ или в Европу?

– Конечно. Для нас важный фактор, чтобы футболист после нас дальше прогрессировал. Мы документы трансферные готовим таким образом, что если он прогрессирует, то мы имеем финансовые надбавки.

И если наши игроки будут впоследствии прогрессировать, то и следующие клубы будут у нас лучше брать. Это история бизнеса и еe никто не менял.

– В условном «Базеле» или каком-то другом среднем европейском клубе он будет прогрессировать лучше, чем в том же «Зените»?

– Если говорить про «Базель», там был Салах. Это говорит о том, что клуб заинтересован в развитии и последующей перепродаже футболиста. «Зенит» выполняет другие задачи.

  • Рыночная стоимость Агаларова – 4 миллиона евро.
  • В текущем сезоне россиянин забил 13 голов в 20 матчах.

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Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Уфа Агаларов Гамид Газизов Шамиль
Комментарии (1)
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R_a_i_n
1641198239
Газизов выжмет все соки с этого трансфера)))
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