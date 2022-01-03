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  • Газизов – о разбирательстве с Федуном: «Хорошо, вы крутые, а я обычный парень из Уфы, которого просто так не сломать»

Газизов – о разбирательстве с Федуном: «Хорошо, вы крутые, а я обычный парень из Уфы, которого просто так не сломать»

3 января 2022, 09:17
14

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопросы о споре с представителями «Спартака».

– Шамиль Камилович, есть понимание, когда ваш спор со «Спартаком» закончится? Пока стороны подают апелляции на апелляции.

– Когда Леонид Арнольдович [Федун] перестал выполнять свои обязательства, то стало ясно, что дальше будет непросто. Для меня, по крайней мере. И что это затянется надолго.

Я себе отдаю отчeт, с кем я связался, что это за уровень людей, какие у них возможности. Это человек очень большого уровня, а я обычный парень, каких вокруг тысячи. Просто я не сдаюсь после того, как меня обманули.

– Ваше отношение к Федуну сильно поменялось после того, как вы не получили компенсацию?

– Какое может быть отношение, если человек не выполняет то, что обещал и написал. Мало того, он набрасывает истории какие-то, что, якобы, кто-то что-то имел с трансферов.

Пока я был генеральным директором «Спартака», никаких комиссий никому не выплачивалось вообще, кроме комиссии за Мозеса, которые официально были заплачены его агентам.

Определeнные люди и теперь Леонид Арнольдович просто вводят в заблуждение тех, кто это читает и смотрит.

– Представитель «Спартака» Татьяна Завьялова призывала вас к диалогу с клубом. Что она под этим подразумевала? Он возможен?

– К диалогу какому? Вы хотите, чтобы я просто отошeл, мол, откажись от всего, что мы тебе ранее пообещали, ведь мы крутые?

Ну ладно, хорошо, вы крутые, а я обычный парень из Уфы, которого просто так не сломать.

– Почему вы только сейчас раскрыли подробности той расписки Федуна, в которой говорится о передачи акций клуба?

– Я думал, что если заплатят деньги, то это всe останется тайной. Я бы просто отдал еe, согласно дополнительному соглашению.

– Как вообще так вышло, что владелец самого популярного в стране клуба вот так вот просто согласился передать вам акции?

– А я бы не пошeл иначе. За несколько лет там столько генеральных директоров менялось. Меня звали на определeнные условия, я с ними не соглашался. Тогда условия поменяли.

Я сказал, что меня устраивает работать в качестве партнeра, а не просто по найму. В этом вся история. Я и вeл себя так. Я просто не учeл, что «Спартак» сам уничтожает своего директора по средствам информационной войны, путем набросов в телеграм-каналы.

– Это же известная история, что там несколько ветвей власти, и все друг с другом борются...

– Для меня это стало неожиданностью. Если ты с первым человеком договорился о дальнейших действиях, а второму это не нравится, и он начинает действовать, то это смешно просто.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

Газизов: «Если Бауэра устраивает не играть и получать зарплату, то это его личное право»

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Федун Леонид Газизов Шамиль
Комментарии (14)
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oyabun
1641192796
Ха, ха.. "обычный парень" ))) Простой слесарь с мехзавода ))) А вообще заканчивали бы эту сагу публиковать. Надоело. К спорту не имеет никакого отношения.
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nik55
1641194325
не прикидывайся шлангом
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Hektor 84
1641196837
Та что ты уцепился за акции Спартака? Какие привилегии они тебе дают? Ты простой парень готов вместе с федунами и Алекперовым вскидывать бабло в Спартак? Или так просто трепешся? Честно говоря больше верится федуну хоть он тоже не подарок. Был бы ты мужиком ушел бы как Каррера. А так ты просто обычный трепач, решивший хапануть на федун и Спартаке. Сейчас дай тебе бабла и завтра ты скажешь что никаких расписок и обещаний не было. Что все это придумал по тихой грусти и тд.
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алдан2014
1641196999
Обычный парень получает 30т.р. в месяц. Не жулику газизову об обычных парнях говорить
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Иван Петров 1986
1641197750
Да не обычный ты парень. Обычные парни столько не получают и не воруют столько.
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paracetamol
1641199579
Барыга ты дешевая!
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R_a_i_n
1641202575
Аферист обыкновенный. Из Уфы.
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plehanov6
1641206164
Да заткнись ты уже, фуфло дешевое! Ведешь себя как базарная, склочная баба! Кому здесь интересно читать твои рыдания? Здесь новости футбола читают, не бабские разборки, при разводе!
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Plyash
1641209417
Гладко было на бумаге, да забыл "обычный парень" про овраги.
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FCSpartakM
1641225823
даже читать до конца не стал. Мужик, который забирает с собой игрока, на которого имеет права уже говорит о том , что он хотел бабла заработать в первую очередь.
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