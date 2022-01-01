Каннаваро может возглавить сборную Польши перед стыковым матчем с Россией

Польский футбольный союз рассматривает кандидатуру Фабио Каннаваро.
Итальянец может сменить на посту главного тренера сборной Польши Паулу Соузу.
Сам 48-летний специалист заинтересован в таком варианте продолжения карьеры.
- Польша – соперник сборной России по стыкам отбора ЧМ-2022.
- Команда встретятся 24 марта в Москве.
- Каннаваро ранее тренировал только в Азии. В частности, он возглавлял сборную Китая.
Источник: Interia Sport
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