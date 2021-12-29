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    Каннаваро может возглавить сборную Польши перед стыковым матчем с Россией

    Польский футбольный союз рассматривает кандидатуру Фабио Каннаваро.

    Итальянец может сменить на посту главного тренера сборной Польши Паулу Соузу.

    Сам 48-летний специалист заинтересован в таком варианте продолжения карьеры.

    • Польша – соперник сборной России по стыкам отбора ЧМ-2022.
    • Команда встретятся 24 марта в Москве.
    • Каннаваро ранее тренировал только в Азии. В частности, он возглавлял сборную Китая.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Interia Sport

    Польский спортивный информационный ресурс. Аудитория в твиттере - более 4,5 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1370

      моэм 1 час назад

      Не может ... вы поверите , что сборную отдадут тренеру , которому уже под 50 , но которым не заинтересовался ни один клуб Европы ?... арабы и китайцы которых он тренировал думаю не в счёт ...думаю поляки поставят своего , общение на родном языке перед " решающими боями" имеет большое значение .

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    • ...
      Рейтинг: +5254

      Semenycch 2 часа назад

      Одному горе тренеру пора запасаться вазелином!

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