Мхитарян станет спортивным директором «Краснодара». Он договорился с Галицким (ArmSport)

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян станет спортивным директором «Краснодара» после завершения игровой карьеры.

По информации ArmSport, 32-летний футболист достиг устной договоренности с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким о будущем назначении в российский клуб. При этом, Мхитарян не рассматривает вариант с продолжением карьеры в РПЛ.

Ранее сообщалось, что на Мхитаряна претендует «Спартак».