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    Мхитарян станет спортивным директором «Краснодара». Он договорился с Галицким (ArmSport)

    Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян станет спортивным директором «Краснодара» после завершения игровой карьеры.

    По информации ArmSport, 32-летний футболист достиг устной договоренности с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким о будущем назначении в российский клуб. При этом, Мхитарян не рассматривает вариант с продолжением карьеры в РПЛ.

    Ранее сообщалось, что на Мхитаряна претендует «Спартак».

    • В текущем сезоне Мхитарян провел за «Рому» 23 матча, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
    • Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ArmSport

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    Сегодня, 11:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2018

      ПалкоВводецъ 17 минут назад

      Короче Мхитарян послал свиней куда Макар телят не гонял. Гыгыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1439

      777+ 1 час назад

      "Источник: ArmSport" - это напоминает армянское радио.... Поживем - увидим!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22166

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Сергей Николаевич, смелее делай следующий шаг: играющий спортивный директор - такого ещё не было!

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