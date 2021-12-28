Мхитарян станет спортивным директором «Краснодара». Он договорился с Галицким (ArmSport)

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян станет спортивным директором «Краснодара» после завершения игровой карьеры.
По информации ArmSport, 32-летний футболист достиг устной договоренности с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким о будущем назначении в российский клуб. При этом, Мхитарян не рассматривает вариант с продолжением карьеры в РПЛ.
Ранее сообщалось, что на Мхитаряна претендует «Спартак».
- В текущем сезоне Мхитарян провел за «Рому» 23 матча, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
- Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.
Источник: ArmSport
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