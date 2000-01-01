«Спартак» претендует на Мхитаряна

Помнится совсем недавно писали , что С.Н.Галицкий сам лично звонил Мхитаряну, и приглашал его, однако Генрих сказал, что в Россию не поедет. Или уже уболтали?
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян близок к уходу из команды.
32-летнего футболиста готовы продать зимой, а если покупателей не найдется, то его отпустят бесплатно летом.
«Спартак» входит в число клубов, заинтересованных в подписании армянина.
- В текущем сезоне Мхитарян провел за «Рому» 23 матча, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.