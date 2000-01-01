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    «Спартак» претендует на Мхитаряна

    Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян близок к уходу из команды.

    32-летнего футболиста готовы продать зимой, а если покупателей не найдется, то его отпустят бесплатно летом.

    «Спартак» входит в число клубов, заинтересованных в подписании армянина.

    • В текущем сезоне Мхитарян провел за «Рому» 23 матча, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 20:55
    Комментарии12
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      Рейтинг: +3503

      Кузьмич на трибуне 21 минуту назад

      Помнится совсем недавно писали , что С.Н.Галицкий сам лично звонил Мхитаряну, и приглашал его, однако Генрих сказал, что в Россию не поедет. Или уже уболтали?

      1
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      Рейтинг: +19499

      JTherry 48 минут назад

      припозднились с этой "новостью" в Италии, купили уже нападающего в Спартак, помоложе, из Ямайки...

      1
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      Рейтинг: +9016

      Alekxei Z. > JTherry 21 минуту назад

      А по вашему Мхитарян нападающий ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +204

      Suvorov51 54 минуты назад

      Не знаю. но думаю что он не нужен спартаку. не стоит на него тратить время. своих из второй команды надо напрягать. и все будет хорошо. отдайте его бомжарне

      0
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      Рейтинг: +9016

      Alekxei Z. > Suvorov51 18 минут назад

      Хорошо , это как по вашему ?
      Где вы видели, что б усилялись из своих вторых команд ?

      0
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      Рейтинг: +4882

      R_a_i_n 59 минут назад

      Уже не претендует.

      0
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      Рейтинг: +18308

      derrik2000 > R_a_i_n 56 минут назад

      Чё, уже купили???

      0
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      Рейтинг: +4882

      R_a_i_n > derrik2000 43 минуты назад

      уже отказали)

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      Рейтинг: +1987

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Смеяться сейчас надо? Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +4882

      R_a_i_n > ПалкоВводецъ 36 минут назад

      вынь изо рта дерьмо все, может человеком станешь.

      1
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      Рейтинг: -94

      Спатрач -100% > R_a_i_n 10 минут назад

      Поддерживаю.Правильно

      0
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      Рейтинг: -5

      Дубина 1 час назад

      Бомжарня за 30 лям купит)))

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