«Спартак» претендует на Мхитаряна

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян близок к уходу из команды.

32-летнего футболиста готовы продать зимой, а если покупателей не найдется, то его отпустят бесплатно летом.

«Спартак» входит в число клубов, заинтересованных в подписании армянина.