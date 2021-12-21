Журналист Конур: Смолов и Рыбус уйдут из «Локо» зимой. Федором интересуются в Испании

Футболисты «Локомотива» Федор Смолов и Мацей Рыбус покинут столичный клуб в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Экрема Конура.
По его информации, 31-летним форвардом интересуется клуб из Испании, а польским защитником – команды из Франции и Германии.
- Смолов уже играл в Испании – в 2020-м году его арендовала «Сельта».
- В 14 матчах за клуб он забил 2 гола – «Реалу» и «Барселоне».
- Контракты Смолова и Рыбуса с «Локо» истекают летом 2022 года.
Агент Мильштейн: «Приоритет для Смолова – попробовать себя в Северной Америке»
Источник: твиттер Экрема Конура
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