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    Журналист Конур: Смолов и Рыбус уйдут из «Локо» зимой. Федором интересуются в Испании

    Футболисты «Локомотива» Федор Смолов и Мацей Рыбус покинут столичный клуб в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Экрема Конура.

    По его информации, 31-летним форвардом интересуется клуб из Испании, а польским защитником – команды из Франции и Германии.

    • Смолов уже играл в Испании – в 2020-м году его арендовала «Сельта».
    • В 14 матчах за клуб он забил 2 гола – «Реалу» и «Барселоне».
    • Контракты Смолова и Рыбуса с «Локо» истекают летом 2022 года.

    Агент Мильштейн: «Приоритет для Смолова – попробовать себя в Северной Америке»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Экрема Конура

    Турецкий футбольный комментатор и инсайдер. Аудитория в твиттере - более 149 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 07:43
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3534

      Питерский князь 1 час назад

      А группа Бекстрит бойз ищет себе дополнительного участника, им станет бывший футболист Локомотив - Тарасов.
      :))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11818

      Barmaleushka 2 часа назад

      Клуб из Испании ? Не иначе Реал Мадрид .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11084

      Fusballer > Barmaleushka 1 час назад

      Барселона. Как раз будут распродавать текущий состав и брать нормальных футболистов.

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