Журналист Конур: Смолов и Рыбус уйдут из «Локо» зимой. Федором интересуются в Испании

Футболисты «Локомотива» Федор Смолов и Мацей Рыбус покинут столичный клуб в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Экрема Конура.

По его информации, 31-летним форвардом интересуется клуб из Испании, а польским защитником – команды из Франции и Германии.

Смолов уже играл в Испании – в 2020-м году его арендовала «Сельта».

В 14 матчах за клуб он забил 2 гола – «Реалу» и «Барселоне».

Контракты Смолова и Рыбуса с «Локо» истекают летом 2022 года.

Агент Мильштейн: «Приоритет для Смолова – попробовать себя в Северной Америке»