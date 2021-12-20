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  • Агент Мильштейн: «Приоритет для Смолова – попробовать себя в Северной Америке»

Агент Мильштейн: «Приоритет для Смолова – попробовать себя в Северной Америке»

20 декабря 2021, 20:14
12

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов может продолжить карьеру в МЛС. О желании 31-летнего футболиста поиграть в США рассказал глава агентства Gold Star Дэн Мильштейн.

«Мы в хороших отношениях с агентом Смолова. Мы решили посмотреть рынок и поработать с Федей по Северной Америке. Смолов интересен для клубов МЛС.

Наша задача – принести варианты. Сам клиент будет выбирать, что ему больше подходит. Если я не ошибаюсь, то потенциально Смолов первый российский игрок, который может попасть в МЛС.

В конечном итоге, Смолов вместе со своим агентом будет принимать решение. От ряда команд есть интерес. Может возникнуть ситуация, когда ему поступит более выгодное предложение из Европы.

Смолов хочет попробовать себя в Северной Америке, это для него приоритет. Мы прорабатываем все варианты. Уже с полученным контрактом Федор со своим агентом будет решать», – сказал Мильштейн.

  • Смолов в этом сезоне забил 7 голов в 22 матчах.
  • Его контракт с «Локо» истекает следующим летом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига США. МЛС Локомотив Смолов Федор
Комментарии (12)
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Борисыч1
1640020626
Удачи Фёдору во вражеской стране! Держись на связи с Петровым и Башировым! )))
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Блямба
1640022105
Синяя Рука-друг индейцев. Хау!
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R_a_i_n
1640023635
Скажем так, последний шанс в футболе срубить легкие деньги представился в северной Америке.
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Fusballer
1640025815
К Торбинскому?
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опус 2
1640027302
На Аляску что ли ?
Ответить
acor94
1640032222
С большими клубами ему уже не светит, а вот попылить пару лет в США - круто. Лига развивается, там отличный климат.
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житель СПб
1640035431
То есть у него один приоритет - деньги. И Штаты. Что же, для будущего члена семьи Ельциных такой приоритет вполне понятен. Не удивляет...
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zigbert
1640091449
Интерес к РПЛ явно стал угасать.
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