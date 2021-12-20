Агент Мильштейн: «Приоритет для Смолова – попробовать себя в Северной Америке»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов может продолжить карьеру в МЛС. О желании 31-летнего футболиста поиграть в США рассказал глава агентства Gold Star Дэн Мильштейн.

«Мы в хороших отношениях с агентом Смолова. Мы решили посмотреть рынок и поработать с Федей по Северной Америке. Смолов интересен для клубов МЛС.

Наша задача – принести варианты. Сам клиент будет выбирать, что ему больше подходит. Если я не ошибаюсь, то потенциально Смолов первый российский игрок, который может попасть в МЛС.

В конечном итоге, Смолов вместе со своим агентом будет принимать решение. От ряда команд есть интерес. Может возникнуть ситуация, когда ему поступит более выгодное предложение из Европы.

Смолов хочет попробовать себя в Северной Америке, это для него приоритет. Мы прорабатываем все варианты. Уже с полученным контрактом Федор со своим агентом будет решать», – сказал Мильштейн.