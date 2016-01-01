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    Агент Мильштейн: «Приоритет для Смолова – попробовать себя в Северной Америке»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов может продолжить карьеру в МЛС. О желании 31-летнего футболиста поиграть в США рассказал глава агентства Gold Star Дэн Мильштейн.

    «Мы в хороших отношениях с агентом Смолова. Мы решили посмотреть рынок и поработать с Федей по Северной Америке. Смолов интересен для клубов МЛС.

    Наша задача – принести варианты. Сам клиент будет выбирать, что ему больше подходит. Если я не ошибаюсь, то потенциально Смолов первый российский игрок, который может попасть в МЛС.

    В конечном итоге, Смолов вместе со своим агентом будет принимать решение. От ряда команд есть интерес. Может возникнуть ситуация, когда ему поступит более выгодное предложение из Европы.

    Смолов хочет попробовать себя в Северной Америке, это для него приоритет. Мы прорабатываем все варианты. Уже с полученным контрактом Федор со своим агентом будет решать», – сказал Мильштейн.

    • Смолов в этом сезоне забил 7 голов в 22 матчах.
    • Его контракт с «Локо» истекает следующим летом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11074

      Fusballer 5 минут назад

      К Торбинскому?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11815

      Barmaleushka 23 минуты назад

      Федя , давай в НХЛ !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2459

      swot1205 32 минуты назад

      А он то там хоть кому-т о на х у й нужЁн?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4521

      R_a_i_n 41 минуту назад

      Скажем так, последний шанс в футболе срубить легкие деньги представился в северной Америке.

      0
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      Рейтинг: +3201

      Блямба 1 час назад

      Синяя Рука-друг индейцев.
      Хау!

      6
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      Рейтинг: +17

      Дубина 1 час назад

      А для дзюбы приоритет бомжарня,лавочка,раздевалка,иранец,баня,

      3
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      Рейтинг: +779

      Борисыч1 1 час назад

      Удачи Фёдору во вражеской стране! Держись на связи с Петровым и Башировым! )))

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