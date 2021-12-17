Мампасси: «Несмотря на переход в «Локомотив», готов продолжать выступления за юниорскую сборную Украины»

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси не хотел бы выпадать из системы сборных команд Украины после трансфера в РПЛ. Так, например, произошло с Ярославом Ракицким, которого после перехода в «Зенит» перестали вызывать.

«Еще точно не знаю, но думаю, что во второй половине января присоединюсь к своей новой команде, когда она начнет подготовку к весенней части сезона. Пока что сложно сказать, на какой позиции меня будут использовать, главное, чтобы был полезен «Локомотиву».

Несмотря на продолжение карьеры в России, готов и дальше выступать за юниорскую сборную Украины, которую в марте следующего года в Нидерландах ждут поединки элит-раунда чемпионата Европы», – сказал Мампасси.

Мампаси – воспитанник «Шахтера».

Футболист имеет право получить гражданство РФ по упрощенной процедуре.

Сообщалось, что «Локо» заплатит за него 4 миллиона евро.

«Локомотив» объявил о переходе Мампаси