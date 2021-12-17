Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мампасси: «Несмотря на переход в «Локомотив», готов продолжать выступления за юниорскую сборную Украины»

Мампасси: «Несмотря на переход в «Локомотив», готов продолжать выступления за юниорскую сборную Украины»

17 декабря 2021, 20:42
4

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси не хотел бы выпадать из системы сборных команд Украины после трансфера в РПЛ. Так, например, произошло с Ярославом Ракицким, которого после перехода в «Зенит» перестали вызывать.

«Еще точно не знаю, но думаю, что во второй половине января присоединюсь к своей новой команде, когда она начнет подготовку к весенней части сезона. Пока что сложно сказать, на какой позиции меня будут использовать, главное, чтобы был полезен «Локомотиву».

Несмотря на продолжение карьеры в России, готов и дальше выступать за юниорскую сборную Украины, которую в марте следующего года в Нидерландах ждут поединки элит-раунда чемпионата Европы», – сказал Мампасси.

  • Мампаси – воспитанник «Шахтера».
  • Футболист имеет право получить гражданство РФ по упрощенной процедуре.
  • Сообщалось, что «Локо» заплатит за него 4 миллиона евро.

«Локомотив» объявил о переходе Мампаси

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Локомотив Мампасси Марк
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fusballer
1639771352
Что за н_иггер?
Ответить
Hektor 84
1639776868
Тебя теперь туда не вызовут
Ответить
Валерий2705
1639790947
Забудь. Теперь ты для них не свой, а просто какой то **** парнишка) хотя можно кинуть клич, что не берут мол из-за того, что черный, а шоколадных в Европе облизывают куда больше чем украинцев, общественный резонанс, все дела, придётся вызвать, но не факт, что получится вернуться назад)
Ответить
talgatnurzhanov2006
1639802448
Попрощайся с Украиной!
Ответить
Главные новости
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
18:58
1
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
6
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
18:14
6
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
10
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
17:43
3
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
21
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
Все новости
Все новости
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
19:19
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
18:38
4
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
10
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
20
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
16:58
5
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
2
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
15
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
14
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
10
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
5
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
2
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
18
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
26
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
9
Орлов оценил игру Даку за «Спартак»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+