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    Мампасси: «Несмотря на переход в «Локомотив», готов продолжать выступления за юниорскую сборную Украины»

    Защитник «Локомотива» Марк Мампасси не хотел бы выпадать из системы сборных команд Украины после трансфера в РПЛ. Так, например, произошло с Ярославом Ракицким, которого после перехода в «Зенит» перестали вызывать.

    «Еще точно не знаю, но думаю, что во второй половине января присоединюсь к своей новой команде, когда она начнет подготовку к весенней части сезона. Пока что сложно сказать, на какой позиции меня будут использовать, главное, чтобы был полезен «Локомотиву».

    Несмотря на продолжение карьеры в России, готов и дальше выступать за юниорскую сборную Украины, которую в марте следующего года в Нидерландах ждут поединки элит-раунда чемпионата Европы», – сказал Мампасси.

    • Мампаси – воспитанник «Шахтера».
    • Футболист имеет право получить гражданство РФ по упрощенной процедуре.
    • Сообщалось, что «Локо» заплатит за него 4 миллиона евро.

    «Локомотив» объявил о переходе Мампаси

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    Источник: Metaratings

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