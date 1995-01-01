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    «Локомотив» объявил о переходе Мампаси

    Центральный защитник «Шахтера» Марк Мампаси перешел в «Локомотив».

    Московский клуб сообщил о заключении контракта с игроком на пять лет.

    18-летний украинец взял себе 18-й игровой номер.

    • Мампаси – воспитанник «Шахтера».
    • Футболист имеет право получить гражданство РФ по упрощенной процедуре.
    • Сообщалось, что «Локо» заплатит за него 4 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3209

      Красногорск_Фан 30 минут назад

      Зачем писать что не соответствует действительности ! Игрок молодежки отданный в аренду в провинциальный Мариуполь. Какой к черту игрок шахтера ! Сколько он матчей провел за шахтер? Сколько в лч против топов? Какой хрен было заниматься гисдабольством о выигрыше лч за 5 лет если потом берут мампаси а не Роналду, Месси, мбаппе , да хоть и клаудиньо !

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      Рейтинг: +10774

      Вомбат 33 минуты назад

      Рискованный трансфер, но с Бека-Бека Локо угадал. Возможно и тут угадает. Хотелось бы.

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      Рейтинг: +3209

      Красногорск_Фан > Вомбат 29 минут назад

      Что он угадал? Слезы болельщиков ? С Марселем все его действия брак недодача и гашение скорости

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      Рейтинг: +12388

      Cleaner 50 минут назад

      Шахтеру не сгодился?

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      Рейтинг: +3552

      Черкизовский Кот 1 час назад

      На моей памяти это всего лишь второй украинец в "Локомотиве" за 30 лет. Первым был Тарас Михалик. Цымбаларь и Нижегородов хоть и были одесситами, но на момент перехода имели уже гражданство РФ. PS И не надо тупых шуток про цвет кожи новобранца "Локо". Он уроженец Донецка.

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      Рейтинг: +3209

      Красногорск_Фан > Черкизовский Кот 34 минуты назад

      Да без разницы какого цвета. Пока что не понятно стоит он своих денег или очередной промах

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      Рейтинг: +7714

      FanatSerj > Черкизовский Кот 34 минуты назад

      а из Донецка, это тогда много объясняет, прост потомственный шахтер )))

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      Рейтинг: +618

      99-й > Черкизовский Кот 31 минуту назад

      а как же Алиев со своими штрафными?

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