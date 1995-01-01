«Локомотив» объявил о переходе Мампаси

Зачем писать что не соответствует действительности ! Игрок молодежки отданный в аренду в провинциальный Мариуполь. Какой к черту игрок шахтера ! Сколько он матчей провел за шахтер? Сколько в лч против топов? Какой хрен было заниматься гисдабольством о выигрыше лч за 5 лет если потом берут мампаси а не Роналду, Месси, мбаппе , да хоть и клаудиньо !
Центральный защитник «Шахтера» Марк Мампаси перешел в «Локомотив».
Московский клуб сообщил о заключении контракта с игроком на пять лет.
18-летний украинец взял себе 18-й игровой номер.
- Мампаси – воспитанник «Шахтера».
- Футболист имеет право получить гражданство РФ по упрощенной процедуре.
- Сообщалось, что «Локо» заплатит за него 4 миллиона евро.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.