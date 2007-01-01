«РБ-Спорт»: «Локомотив» заплатит 4 миллиона за защитника «Шахтера» Мампаси

Лучше бы Локо своих футболистов не губил, а лечил бы вовремя, чем чужих покупать в двадцать раз дороже, чем те стоят. Да еще и натурализованных украинцев из Буркина Фасо.
Центральный защитник «Шахтера» Марк Мампаси продолжит карьеру в «Локомотиве».
По информации «РБ-Спорт», клубы достигли окончательной договоренности о трансфере 18-летнего футболиста.
Сумма сделки составит 4 миллиона евро. Ожидается, что украинец присоединится к новой команде уже на зимних сборах.
- Мампаси – воспитанник «Шахтера».
- Сейчас он выступает за «Мариуполь» на правах аренды.
- Рыночная стоимость игрока – 200 тысяч евро.