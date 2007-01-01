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    «РБ-Спорт»: «Локомотив» заплатит 4 миллиона за защитника «Шахтера» Мампаси

    Центральный защитник «Шахтера» Марк Мампаси продолжит карьеру в «Локомотиве».

    По информации «РБ-Спорт», клубы достигли окончательной договоренности о трансфере 18-летнего футболиста.

    Сумма сделки составит 4 миллиона евро. Ожидается, что украинец присоединится к новой команде уже на зимних сборах.

    • Мампаси – воспитанник «Шахтера».
    • Сейчас он выступает за «Мариуполь» на правах аренды.
    • Рыночная стоимость игрока – 200 тысяч евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 10:25
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10244

      Вомбат 46 минут назад

      Лучше бы Локо своих футболистов не губил, а лечил бы вовремя, чем чужих покупать в двадцать раз дороже, чем те стоят. Да еще и натурализованных украинцев из Буркина Фасо.

      1
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      Рейтинг: +144

      Slavan62 1 час назад

      А как же поездка к врагам?

      0
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      Рейтинг: +8359

      Alekxei Z. 1 час назад

      Интересно , покупая за 4 ляма 18-го игрока , Локо планирует его продать за сколько и когда ?
      Такое ощущение , что идёт простое освоение бабла.

      3
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      Рейтинг: +592

      Hoahin > Alekxei Z. 12 минут назад

      Мутная тема вообще, попахивает распилом. На секундочку это 320 млн. рублей за неизвестного **** 18 лет. На эти деньги наверное академию Локо можно содержать полгода.

      0
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      Рейтинг: +2784

      Бухбух 1 час назад

      Переплата по сравнению с рыночной ценой - в 20 (!) раз. Трата дармовых средств продолжается.

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