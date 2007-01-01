«РБ-Спорт»: «Локомотив» заплатит 4 миллиона за защитника «Шахтера» Мампаси

Центральный защитник «Шахтера» Марк Мампаси продолжит карьеру в «Локомотиве».

По информации «РБ-Спорт», клубы достигли окончательной договоренности о трансфере 18-летнего футболиста.

Сумма сделки составит 4 миллиона евро. Ожидается, что украинец присоединится к новой команде уже на зимних сборах.