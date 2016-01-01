Лига Европы. «Байер» уступил «Ференцварошу» в дебютном матче Лунева и другие результаты

С почином Андрюха))))
Завершились еще семь матчей шестого тура группового этапа Лиги Европы.
Лига Европы. Группа E. 6-й тур
Лацио (Италия) – Галатасарай (Турция) – 0:0 (0:0)
Лига Европы. Группа F. 6-й тур
Лудогорец (Болгария) – Мидтьюлланд (Дания) – 0:0 (0:0)
Брага (Португалия) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Галено, 52 (с пенальти); 1:1 – Катай, 70 (с пенальти).
Лига Европы. Группа G. 6-й тур
Селтик (Шотландия) – Бетис (Испания) – 3:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Уэлш, 3; 1:1 – Бэйн, 69 (в свои ворота); 2:1 – Хендерсон, 72; 2:2 – Иглесиас, 75; 3:2 – Тернбулл, 78 (с пенальти).
Ференцварош (Венгрия) – Байер (Германия) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Лайдуни, 82.
Лига Европы. Группа H. 6-й тур
Генк (Бельгия) – Рапид (Австрия) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Любичич, 29.
Вест Хэм (Англия) – Динамо (Хорватия) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Оршич, 4.
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