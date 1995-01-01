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    Карасев рассудит «Динамо» и «Зенит» в 18-м туре РПЛ. Москалев – на VAR

    РФС объявил о назначениях арбитров на матчи 18-го тура РПЛ.

    Матч лидеров чемпионата «Динамо»«Зенит» обслужит москвич Сергей Карасев. За работу VAR будет отвечать Владимир Москалeв.

    11 декабря (суббота)

    «Крылья Советов»«Рубин»: судья – Алексей Сухой, ассистенты – Валентин Мурашов, Андрей Болотенков; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Гаряфий Жафяров.

    ЦСКА«Арсенал»: судья – Игорь Панин, ассистенты – Андрей Веретешкин, Арам Петросян; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; VAR – Евгений Турбин; AVAR-1 – Алексей Стипиди; AVAR-2 – Артeм Чистяков; инспектор – Алексей Тюмин.

    «Ростов»«Урал»: судья – Павел Кукуян, ассистенты – Владислав Назаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Мартынов.

    12 декабря (воскресенье)

    «Динамо» – «Зенит»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты – Алексей Лунeв, Максим Гаврилин; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.

    «Ахмат»«Химки»: судья – Алексей Амелин, ассистенты – Дмитрий Сафьян, Владимир Миневич; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR-1 – Дмитрий Чельцов; AVAR-2 – Андрей Веретешкин; инспектор – Николай Левников.

    «Краснодар»«Нижний Новгород»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты – Александр Богданов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Вячеслав Харламов.

    «Локомотив»«Уфа»: судья – Артeм Любимов, ассистенты – Дмитрий Жвакин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Виталий Мешков; AVAR-1 – Алексей Воронцов; AVAR-2 – Ян Бобровский; инспектор – Александр Гончар.

    13 декабря (понедельник)

    «Сочи»«Спартак»: судья – Сергей Иванов, ассистенты – Валерий Данченко, Роман Усачев; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Мацюра.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 13:33
    Комментарии11
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      Рейтинг: +11795

      NewLife 1 час назад

      "«Динамо» – «Зенит»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты – Алексей Лунeв, Максим Гаврилин; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый."
      Ржунимагу)))))))))))))))))))))))))))))))))))БомжеЦИРК !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14909

      paracetamol 1 час назад

      Карась сойдет на третий сорт. Остальные свистуны вообще не сортированные!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5776

      Из Твери Леха 1 час назад

      Надеюсь, что это будет лучший матч сезона.

      1
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      Рейтинг: +3402

      Kollljan 2 часа назад

      Карасёв - динамовский прикормленный судейка. Всё это ожидаемо.

      0
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      Рейтинг: +23263

      vladimir-7 > Kollljan 1 час назад

      Миллер переплюнет, у него денег немерено.

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      Рейтинг: +8720

      Alekxei Z. > Kollljan 50 минут назад

      Вам ли эту тему разжигать ?
      Мешков , Москалёв, Иванов и канувший в лету Миша Вилков , стоят на охране благополучия Зенита.
      Вся эта шобула честно отрабатывает международные вояжи, звания судья ФИФА.
      Карасёв поднял свой авторитет в Европе и теперь не хочет репутацию испортить. Тяжело конечно ему между "молотом и наковальней ", но и тут суки рядом. На ВАРЕ Москалёв, для присмотра.
      Отрыва в очках нет , забеспокоились в Газпроме.

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      Рейтинг: +8720

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Динамо устояло от питерского пула ( Мешков , Москалёв и Иванов ), а вот Спартак опять рассудит человек из этой когорты.
      Суки правят беспредел.

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      Рейтинг: +23263

      vladimir-7 > Alekxei Z. 1 час назад

      Вы же всем советуете не обращать внимание на решения судей, а надо просто забивать голы, вот сами и сделайте так, как всем советуете. Кстати, какая разница, какому и какому судье бензин бесплатно наливать.

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      Рейтинг: +8720

      Alekxei Z. > vladimir-7 58 минут назад

      Кто советует , зачем врать ? Без этого уже не можете ?
      "Питерский пул" заточен на вреде Спартаку. Не получится с голами , можно штрафными обложить , ЖК, на которые ВАР не распространяется.
      Не знаю что им наливают , но почти все судья ФИФА, так случайно.

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      Рейтинг: +23263

      vladimir-7 > Alekxei Z. 45 минут назад

      Ты, вообще, к кому обращаешься?

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      Рейтинг: +8720

      Alekxei Z. > vladimir-7 40 минут назад

      Ты мне написал , я ответил.
      Не догоняешь или проще дурака включить ?

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