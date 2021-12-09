Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карасев рассудит «Динамо» и «Зенит» в 18-м туре РПЛ. Москалев – на VAR

Карасев рассудит «Динамо» и «Зенит» в 18-м туре РПЛ. Москалев – на VAR

9 декабря 2021, 13:33
13

РФС объявил о назначениях арбитров на матчи 18-го тура РПЛ.

Матч лидеров чемпионата «Динамо»«Зенит» обслужит москвич Сергей Карасев. За работу VAR будет отвечать Владимир Москалeв.

11 декабря (суббота)

«Крылья Советов»«Рубин»: судья – Алексей Сухой, ассистенты – Валентин Мурашов, Андрей Болотенков; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Гаряфий Жафяров.

ЦСКА«Арсенал»: судья – Игорь Панин, ассистенты – Андрей Веретешкин, Арам Петросян; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; VAR – Евгений Турбин; AVAR-1 – Алексей Стипиди; AVAR-2 – Артeм Чистяков; инспектор – Алексей Тюмин.

«Ростов»«Урал»: судья – Павел Кукуян, ассистенты – Владислав Назаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Мартынов.

12 декабря (воскресенье)

«Динамо» – «Зенит»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты – Алексей Лунeв, Максим Гаврилин; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.

«Ахмат»«Химки»: судья – Алексей Амелин, ассистенты – Дмитрий Сафьян, Владимир Миневич; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR-1 – Дмитрий Чельцов; AVAR-2 – Андрей Веретешкин; инспектор – Николай Левников.

«Краснодар»«Нижний Новгород»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты – Александр Богданов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Локомотив»«Уфа»: судья – Артeм Любимов, ассистенты – Дмитрий Жвакин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Виталий Мешков; AVAR-1 – Алексей Воронцов; AVAR-2 – Ян Бобровский; инспектор – Александр Гончар.

13 декабря (понедельник)

«Сочи»«Спартак»: судья – Сергей Иванов, ассистенты – Валерий Данченко, Роман Усачев; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Мацюра.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Крылья Советов Рубин ЦСКА Арсенал Ростов Урал Ахмат Химки Краснодар Нижний Новгород Локомотив Уфа Сочи Спартак Карасев Сергей Сухой Алексей Иванов Cергей Амелин Алексей Москалев Владимир Кукуляк Евгений Панин Игорь Любимов Артем Кукуян Павел
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kollljan
1639046515
Карасёв - динамовский прикормленный судейка. Всё это ожидаемо.
Ответить
Из Твери Леха
1639047586
Надеюсь, что это будет лучший матч сезона.
Ответить
paracetamol
1639048691
Карась сойдет на третий сорт. Остальные свистуны вообще не сортированные!
Ответить
NewLife
1639050507
"«Динамо» – «Зенит»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты – Алексей Лунeв, Максим Гаврилин; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый." Ржунимагу)))))))))))))))))))))))))))))))))))БомжеЦИРК !!!
Ответить
xkixerx
1639056525
Конченый Иванов вернулся.... не завидую мясным.
Ответить
portero
1639057942
Нус... ждем очередных судейских ляпов и отмазок команд, что судья виноват во всем!!!
Ответить
ySS
1639058450
Всегда проще в оправдание "своих" игроков обвинить судейку. Футболисты в РПЛ играют хуже, чем их судят)
Ответить
lordmrv
1639060220
Соболеву красную не отменили, назначили Иванова, аплодирую стоя РПЛ!
Ответить
Главные новости
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
17:43
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
3
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
8
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
10
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
16:00
2
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
15:43
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
15:23
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
1
Все новости
Все новости
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
16:58
1
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
2
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
1
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
7
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
5
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
18
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
19
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
9
Орлов оценил игру Даку за «Спартак»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
16
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
8
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
2
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» оценил 8 желтых карточек команды в игре со «Спартаком»
11:27
4
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+