Карасев рассудит «Динамо» и «Зенит» в 18-м туре РПЛ. Москалев – на VAR

РФС объявил о назначениях арбитров на матчи 18-го тура РПЛ.
Матч лидеров чемпионата «Динамо» – «Зенит» обслужит москвич Сергей Карасев. За работу VAR будет отвечать Владимир Москалeв.
11 декабря (суббота)
«Крылья Советов» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой, ассистенты – Валентин Мурашов, Андрей Болотенков; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Гаряфий Жафяров.
ЦСКА – «Арсенал»: судья – Игорь Панин, ассистенты – Андрей Веретешкин, Арам Петросян; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; VAR – Евгений Турбин; AVAR-1 – Алексей Стипиди; AVAR-2 – Артeм Чистяков; инспектор – Алексей Тюмин.
«Ростов» – «Урал»: судья – Павел Кукуян, ассистенты – Владислав Назаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Мартынов.
12 декабря (воскресенье)
«Динамо» – «Зенит»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты – Алексей Лунeв, Максим Гаврилин; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.
«Ахмат» – «Химки»: судья – Алексей Амелин, ассистенты – Дмитрий Сафьян, Владимир Миневич; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR-1 – Дмитрий Чельцов; AVAR-2 – Андрей Веретешкин; инспектор – Николай Левников.
«Краснодар» – «Нижний Новгород»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты – Александр Богданов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Локомотив» – «Уфа»: судья – Артeм Любимов, ассистенты – Дмитрий Жвакин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Виталий Мешков; AVAR-1 – Алексей Воронцов; AVAR-2 – Ян Бобровский; инспектор – Александр Гончар.
13 декабря (понедельник)
«Сочи» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов, ассистенты – Валерий Данченко, Роман Усачев; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Мацюра.