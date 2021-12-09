Лига чемпионов. «Севилья» проиграла «Зальцбургу» и отправилась в ЛЕ, «Лилль» победил в гостях «Вольфсбург»

«Севилья» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов проиграла «Зальцбургу», из-за чего выступит в плей-офф Лиги Европы. С 64-й минуты испанцы выступали в меньшинстве после удаления Хоана Хордана.

Вместе с «Зальцбургом» в плей-офф из этой группы вышел «Лилль», победивший на выезде «Вольфсбург».

Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур

Вольфсбург (Германия) – Лилль (Франция) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Йылмаз, 11; 0:2 – Дэвид, 72; 0:3 – Гомес, 78; 1:3 – Штеффен, 89.

Зальцбург (Австрия) – Севилья (Испания) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Окафор, 50.

Удаления: нет – Хордан, 64 (вторая ж.к.).

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