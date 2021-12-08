Клопп: «Фантастический «Джузеппе Меацца» заслуживает лучшего поля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пожаловался на качество поля после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Милана» (2:1). Миланцы вели в счете по ходу встречи.
«Джузеппе Меацца» – исключительный стадион, я тут не был ни разу. Фантастический стадион. Но поле может быть лучше. Прекрасный стадион заслуживает лучшего поля», – считает Клопп.
- «Ливерпуль» победил во всех матчах сезона Лиги чемпионов.
- На поле пожаловался и главный тренер «Милана» Стефано Пиоли.
- Стадион «Джузеппе Меацца» «Милан» делит с «Интером».
Источник: твиттер Даниэле Мари