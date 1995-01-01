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    Клопп: «Фантастический «Джузеппе Меацца» заслуживает лучшего поля»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пожаловался на качество поля после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Милана» (2:1). Миланцы вели в счете по ходу встречи.

    «Джузеппе Меацца» – исключительный стадион, я тут не был ни разу. Фантастический стадион. Но поле может быть лучше. Прекрасный стадион заслуживает лучшего поля», – считает Клопп.

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    Источник: твиттер Даниэле Мари

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