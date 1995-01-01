Пиоли – после поражения от «Ливерпуля»: «Наше поле не годится для таких игр, оно плохое»

тут уж только на себя надо сетовать: Ливер приехал играть в режиме экономии - он давно вышел с первого, и сейчас все мысли о гонке за лидерство в АПЛ, однако и немотивированный Ливер подошел к матчу профессионально.
в любом случае, - это опыт и наука для штаба Милана на будущий год, если пройдут в ЛЧ
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли пожаловался на качество поля после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:2). Миланцы вели в счете по ходу встречи.
«Поверьте, поле «Джузеппе Меацца» сейчас не годится для таких матчей. Юрген Клопп сказал мне: «Энфилд» – другое дело». Я согласен, что там другая ситуация [с полем]. Наше поле плохое, несмотря на то что оно одинаковое для обеих команд», – сказал Пиоли.
- «Милан» остался без евровесны.
- «Милан» проиграл «Ливерпулю» и на «Энфилде».
- Миланцы лидируют в Серии А.