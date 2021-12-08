Пиоли – после поражения от «Ливерпуля»: «Наше поле не годится для таких игр, оно плохое»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли пожаловался на качество поля после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:2). Миланцы вели в счете по ходу встречи.

«Поверьте, поле «Джузеппе Меацца» сейчас не годится для таких матчей. Юрген Клопп сказал мне: «Энфилд» – другое дело». Я согласен, что там другая ситуация [с полем]. Наше поле плохое, несмотря на то что оно одинаковое для обеих команд», – сказал Пиоли.