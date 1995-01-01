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    Пиоли – после поражения от «Ливерпуля»: «Наше поле не годится для таких игр, оно плохое»

    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли пожаловался на качество поля после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:2). Миланцы вели в счете по ходу встречи.

    «Поверьте, поле «Джузеппе Меацца» сейчас не годится для таких матчей. Юрген Клопп сказал мне: «Энфилд» – другое дело». Я согласен, что там другая ситуация [с полем]. Наше поле плохое, несмотря на то что оно одинаковое для обеих команд», – сказал Пиоли.

    • «Милан» остался без евровесны.
    • «Милан» проиграл «Ливерпулю» и на «Энфилде».
    • Миланцы лидируют в Серии А.

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    Источник: твиттер Даниэле Мари

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2738

      Klaido 1 час назад

      тут уж только на себя надо сетовать: Ливер приехал играть в режиме экономии - он давно вышел с первого, и сейчас все мысли о гонке за лидерство в АПЛ, однако и немотивированный Ливер подошел к матчу профессионально.
      в любом случае, - это опыт и наука для штаба Милана на будущий год, если пройдут в ЛЧ

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      Рейтинг: +3759

      neveldomha 1 час назад

      Головы у вас плохие, если с двух метров мячом во вратаря попадают.

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