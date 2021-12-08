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Милан - Ливерпуль

07.12.2021, Вторник, 23:00 мск Трансляция: Матч! Футбол 1 Лига чемпионов, 6 тур Милан - Ливерпуль
Лига чемпионов (2021/2022), группа B
1 тур
15 сентября, среда 22:00 Ливерпуль 3:2 Милан
Товарищеские матчи 2014

3 августа, воскресенье 02:30 Милан 0:2 Ливерпуль
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 6 6 0 0 17:6 +11 18
2. Атлетико М 6 2 1 3 7:8 -1 7
3. Порту 6 1 2 3 4:11 -7 5
4. Милан 6 1 1 4 6:9 -3 4
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    Рейтинг: +2995

    Валерий2705 8 декабря 2021, 00:38

    Эх Милан, Милан, домашняя игра, Ливерпуль экспериментальным составом, в параллельном матче всё как надо,проходи дальше, не хочу((

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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 7 декабря 2021, 10:58

    1:2

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