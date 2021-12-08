Милан - Ливерпуль

Эх Милан, Милан, домашняя игра, Ливерпуль экспериментальным составом, в параллельном матче всё как надо,проходи дальше, не хочу((
|1 тур
|15 сентября, среда
|22:00
|Ливерпуль
|3:2
|Милан
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ливерпуль
|6
|6
|0
|0
|17:6
|+11
|18
|2.
|Атлетико М
|6
|2
|1
|3
|7:8
|-1
|7
|3.
|Порту
|6
|1
|2
|3
|4:11
|-7
|5
|4.
|Милан
|6
|1
|1
|4
|6:9
|-3
|4
Эх Милан, Милан, домашняя игра, Ливерпуль экспериментальным составом, в параллельном матче всё как надо,проходи дальше, не хочу((
1:2