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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Милан - Ливерпуль
Милан - Ливерпуль: обзор матча 07 декабря 2021
Милан
07.12.2021, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа B, 6 тур
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
29'
Ф. Томори
36'
М. Салах
55'
Д. Ориги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Ливерпуль
90'
+3
Замена
К. Брэдли
️️️️
Н. Уильямс
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
Р. Крунич
83'
80'
Замена
Фабиньо
️️️️
Д. Ориги
Замена
А. Флоренци
️️️️
П. Калюлю
65'
64'
Замена
Д. Гомес
️️️️
С. Мане
64'
Замена
Н. Кейта
️️️️
М. Салах
Замена
А. Салемакерс
️️️️
С. Тонали
59'
Замена
И. Беннасер
️️️️
Б. Диас
59'
55'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ориги
Пас отдал
С. Мане
36'
ГОЛ! 1:1!
М. Салах
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
ГОЛ! 1:0!
Ф. Томори
Пас отдал
А. Романьоли
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
21
Браим Диас
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Милан
99
Андреас Юнгдаль
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Ливерпуль
1
Харви Дэвис
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
4-1-2-2-1
16
Меньян
19
Эрнандес
23
Томори
26
Романьоли
15
Калюлю
16
Тонали
33
Крунич
19
Кессье
21
Диас
10
Мессьяс
11
Ибрагимович
4-2-3-1
1
Алиссон
3
Уильямс
16
Конате
3
Филлипс
21
Цимикас
21
Окслэд-Чемберлен
23
Мортон
10
Салах
10
Мане
18
Минамино
27
Ориги
15
Калюлю
24
Флоренци
24
Флоренци
15
Калюлю
33
Крунич
8
Бакайоко
8
Бакайоко
33
Крунич
21
Диас
10
Беннасер
10
Беннасер
21
Диас
16
Тонали
56
Салемакерс
56
Салемакерс
16
Тонали
10
Мане
2
Гомес
2
Гомес
10
Мане
3
Уильямс
12
Брэдли
12
Брэдли
3
Уильямс
27
Ориги
6
Фабиньо
6
Фабиньо
27
Ориги
10
Салах
8
Кейта
8
Кейта
10
Салах
Остались в запасе
Милан
Ливерпуль
99
Андреас Юнгдаль
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Харви Дэвис
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
Остались в запасе
1
Харви Дэвис
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Милан - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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