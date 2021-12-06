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    Черчесов не возглавит сборную Венгрии

    Пресс-атташе сборной Венгрии Герге Шабо прокомментировал информацию о том, что экс-тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить сборную Венгрии.

    «Нет, мы не рассматриваем кандидатуру Черчесова на пост главного тренера нашей национальной команды.

    Федерация футбола Венгрии полностью доверяет Марко Росси. Обе стороны готовы выполнить контракт, который действует до 2025 года. Поэтому сейчас мы не рассматриваем вообще никакие кандидатуры», – сказал Шабо.

    • С июля Черчесов остается без работы после ухода из сборной России.
    • За рубежом он тренировал в Австрии и Польше.
    • Венгрия не участвует в чемпионатах мира с 1986 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:34
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +966

      Taps 30 минут назад

      Пусть сборной Черчесии командует ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1739

      ПалкоВводецъ 30 минут назад

      Черчесов не возглавит сборную Испании, Германии, Португалии, Италии, Индии, Эфиопии, Вьетнама и даже сборную Бурунди. Гыгыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +514

      Aleksey! > ПалкоВводецъ 10 минут назад

      Но через несколько лет))) могут снова поставить главным тренером сборной России ) не удивлюсь.

      0
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