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Черчесов не возглавит сборную Венгрии

6 декабря 2021, 16:34
10

Пресс-атташе сборной Венгрии Герге Шабо прокомментировал информацию о том, что экс-тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить сборную Венгрии.

«Нет, мы не рассматриваем кандидатуру Черчесова на пост главного тренера нашей национальной команды.

Федерация футбола Венгрии полностью доверяет Марко Росси. Обе стороны готовы выполнить контракт, который действует до 2025 года. Поэтому сейчас мы не рассматриваем вообще никакие кандидатуры», – сказал Шабо.

  • С июля Черчесов остается без работы после ухода из сборной России.
  • За рубежом он тренировал в Австрии и Польше.
  • Венгрия не участвует в чемпионатах мира с 1986 года.

Источник: Sport24
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Венгрия Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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Taps
1638798300
Пусть сборной Черчесии командует ...
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Loko_Roma
1638805780
Игроки отказались покупать место в составе
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Bozigit
1638810353
Бразильцы перехватили)
Ответить
yorgenbarenz
1638810507
Зря вы так,венгры.Это-не от большого ума.Такого таланта больше нет.Кто такой Росси?Черчесов-самородок! Кто ещё может играть и выигрывать со столбом?А какой он приятный собеседник!Кто ещё может так доходчиво втолковать принципы своей модели игроку,пригласив его в душевую?
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Валерий2705
1638825693
Да кому нужен тренер, у которого два успеха в карьере, с Легией в Польше, где у неё объективно самый сильный состав, и с сборной на домашнем ЧМ, остальные игры сборной под управлением усов все видели. Когда Венгры будут принимать какой то турнир, то можно будет позвать физрука, если о нём кто то вспомнит)
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zigbert
1638880461
Будет лучше если он вернется в Легию.
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Hektor 84
1638893734
Венгры перекрестились
Ответить
САДЫЧОК
1638982331
Ничего , он не возглавит - Все понимают, что , это не тренер !
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