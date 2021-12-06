Черчесов не возглавит сборную Венгрии

Пресс-атташе сборной Венгрии Герге Шабо прокомментировал информацию о том, что экс-тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить сборную Венгрии.

«Нет, мы не рассматриваем кандидатуру Черчесова на пост главного тренера нашей национальной команды.

Федерация футбола Венгрии полностью доверяет Марко Росси. Обе стороны готовы выполнить контракт, который действует до 2025 года. Поэтому сейчас мы не рассматриваем вообще никакие кандидатуры», – сказал Шабо.