Черчесов не возглавит сборную Венгрии

Пресс-атташе сборной Венгрии Герге Шабо прокомментировал информацию о том, что экс-тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить сборную Венгрии.
«Нет, мы не рассматриваем кандидатуру Черчесова на пост главного тренера нашей национальной команды.
Федерация футбола Венгрии полностью доверяет Марко Росси. Обе стороны готовы выполнить контракт, который действует до 2025 года. Поэтому сейчас мы не рассматриваем вообще никакие кандидатуры», – сказал Шабо.
- С июля Черчесов остается без работы после ухода из сборной России.
- За рубежом он тренировал в Австрии и Польше.
- Венгрия не участвует в чемпионатах мира с 1986 года.
Источник: Sport24