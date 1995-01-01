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    Осинькин – после поражения от ЦСКА: «Будем так играть, будут и очки»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил исход матча 17-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1). Единственный гол москвичи забили во втором тайме.

    «Сложный матч получился. Он не мог быть другим. Очень квалифицированный соперник. Но я считаю, что мы подготовились и проводили этот матч достаточно хорошо во всех компонентах, за исключением, может, реализации моментов. Ну и не хватило последнего шага, последнего хода, который бывает предголевым. Здесь не хватило мастерства, хладнокровия или удачи.

    Соперник воспользовался своим моментом. Это, конечно, индивидуальное мастерство Чидеры Эджуке. Хорошее, качественное действие, которое перевернуло игру. Мы расстроены. Мы были ближе к победе. По тому, как игра шла, ее характер, трудно ребятам что-то предъявить. Обидно остаться без очков. Если у нас будет такая игра, то будут и очки», – сказал тренер.

    • «Крылья Советов» идут в таблице 8-ми.
    • В следующем туре команда примет «Рубин».
    • Осинькин тренирует команду с прошлого года.

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    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 21:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +21919

      DOCTOR PENALTY 4 минуты назад

      Хорошо играли. Просто не везло, не ваш день.

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