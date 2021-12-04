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  • Комличенко – о голе «Зениту»: «Никакого фола близко не было. Обычное единоборство»

Комличенко – о голе «Зениту»: «Никакого фола близко не было. Обычное единоборство»

4 декабря 2021, 11:57
33

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко считает, что не нарушал правила перед тем, как забить гол в ворота «Зенита» (2:2) в матче 17-го тура РПЛ.

«Ничья с «Зенитом» в гостях это, конечно, неплохо, хотя с другой стороны, мы могли рассчитывать и на победу. И вели 2:0, и ещe были определeнные моменты. Думаю, такой матч понравился болельщикам.

Просмотр момента в эпизоде с моим голом? Честно говоря, не понимаю, о чeм речь. Обычное единоборство защитника и нападающего. Два габаритных игрока вели борьбу, это футбол.

Никакого фола близко не было, даже и говорить не о чем. Там и смотреть-то нечего было. Ну а дальше получилось хорошо пробить, удачно попал», – сказал Комличенко.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Комличенко Николай
Комментарии (33)
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Sanches65
1638610733
Если игрок бомжей упал, он априори не может быть виноват, а виноват соперник. ( Читай правила футбола от Миллера).
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belarus-gomel
1638611941
Дзюба таких голов минимум штук 30 забил!! так что один прилетел назад...
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Bozigit
1638621639
Ростов этой комбинацией и голом, в какой то степени подготовил Зенит к Челси! В английском футболе, балет отсутствует!
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ААМ
1638623219
Комличенко перепутал футбол с регби.
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zarsm
1638624219
Скулите, скулите, мне это нравится
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knikos
1638624387
Представляю , как ты будешь прыгать и просить свисток , если тебе так же кто-то въ...бёт в спину . Надеюсь , что так и произойдёт вскорости . Посмотрим на твою реакцию , Комговненко .
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вальтер79
1638628848
судья конечно еще тот кожаный ублюдок ему нужно в регби чесать и там судить
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GoldPlayFIFARus9
1638629845
Ну ещё бы он сказал другое. Интересно, найдутся ли тут "сверхразумы", которые будут говорить, что-то о судействе в пользу Зенита после этого?
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Вомбат
1638630812
Демагогия низкой пробы. Настолько не знать правила игрок не может. Толкаться плечом в плечо в динамике можно. Но только при параллельном беге в борьбе за мяч, который контролирует один из игроков. Комличенко налетел на стоящего Ракцикого и сходу толкнул его плечом. При этом мяча там и близко не было. Чистейший фол.
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Кронштадт65
1638640239
я бы ооооочень сильно удивился если бы он признался что фолил
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