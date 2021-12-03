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    Комличенко – о голе «Зениту»: «Никакого фола близко не было. Обычное единоборство»

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко считает, что не нарушал правила перед тем, как забить гол в ворота «Зенита» (2:2) в матче 17-го тура РПЛ.

    «Ничья с «Зенитом» в гостях это, конечно, неплохо, хотя с другой стороны, мы могли рассчитывать и на победу. И вели 2:0, и ещe были определeнные моменты. Думаю, такой матч понравился болельщикам.

    Просмотр момента в эпизоде с моим голом? Честно говоря, не понимаю, о чeм речь. Обычное единоборство защитника и нападающего. Два габаритных игрока вели борьбу, это футбол.

    Никакого фола близко не было, даже и говорить не о чем. Там и смотреть-то нечего было. Ну а дальше получилось хорошо пробить, удачно попал», – сказал Комличенко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8667

      Alekxei Z. 27 минут назад

      Игровой момент и красивый гол.
      Скудоумие Генича зашкаливает !!!

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