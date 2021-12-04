Комличенко – о голе «Зениту»: «Никакого фола близко не было. Обычное единоборство»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко считает, что не нарушал правила перед тем, как забить гол в ворота «Зенита» (2:2) в матче 17-го тура РПЛ.

«Ничья с «Зенитом» в гостях это, конечно, неплохо, хотя с другой стороны, мы могли рассчитывать и на победу. И вели 2:0, и ещe были определeнные моменты. Думаю, такой матч понравился болельщикам.

Просмотр момента в эпизоде с моим голом? Честно говоря, не понимаю, о чeм речь. Обычное единоборство защитника и нападающего. Два габаритных игрока вели борьбу, это футбол.

Никакого фола близко не было, даже и говорить не о чем. Там и смотреть-то нечего было. Ну а дальше получилось хорошо пробить, удачно попал», – сказал Комличенко.

Матч обслуживала судейская бригада Алексея Матюнина .

. Ярослав Ракицкий , проигравший борьбу Комличенко, вступил в спор с арбитром и получил за это предупреждение.

, проигравший борьбу Комличенко, вступил в спор с арбитром и получил за это предупреждение. Из-за перебора желтых карточек украинец пропустит следующую встречу против «Динамо».