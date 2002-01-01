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    АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Челси» добились гостевых побед

    «Ливерпуль» в гостевом дерби разгромил «Эвертон» своего бывшего менеджера Рафаэля Бенитеса. Дубль оформил Мохамед Салах.

    Очередной мяч за ливерпульцев забил форвард Диогу Жота. «Ливерпуль» никогда не проигрывал в АПЛ, когда забивал португалец (15 встреч).

    «Челси» сохранил первое место благодаря гостевой победе над «Уотфордом» своего бывшего главного тренера Клаудио Раньери. В обоих голах лондонцев поучаствовал Мэйсон Маунт.

    Стивен Джеррард впервые проиграл во главе «Астон Виллы». Соперник – «Манчестер Сити».

    Англия. АПЛ. 14-й тур

    Саутгемптон – Лестер – 2:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Беднарек, 3; 1:1 – Эванс, 22; 2:1 – Адамс, 34; 2:2 – Мэддисон, 49.

    Уотфорд – Челси – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Маунт, 29; 1:1 – Деннис, 43; 1:2 – Зиеш, 72.

    Астон Вилла – Манчестер Сити – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Диаш, 27; 0:2 – Силва, 43; 1:2 – Уоткинс, 47.

    Эвертон – Ливерпуль – 1:4 (1:2)

    Голы: 0:1 – Хендерсон, 9; 0:2 – Салах, 19; 1:2 – Грей, 38; 1:3 – Салах, 64; 1:4 – Жота, 79.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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