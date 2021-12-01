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Саутгемптон - Лестер

01.12.2021, Среда, 22:30 мск Англия. Премьер-лига, 14 тур Саутгемптон - Лестер
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
34 тур
30 апреля, пятница 22:00 Саутгемптон 1:1 Лестер
19 тур
16 января, суббота 23:00 Лестер 2:0 Саутгемптон
Англия. Кубок (2020/2021)
1/2 финала
18 апреля, воскресенье 20:30 Лестер 1:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
22 тур
11 января, суббота 18:00 Лестер 1:2 Саутгемптон
10 тур
25 октября, пятница 22:00 Саутгемптон 0:9 Лестер
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
22 тур
12 января, суббота 18:00 Лестер 1:2 Саутгемптон
3 тур
25 августа, суббота 17:00 Саутгемптон 1:2 Лестер
Англия. Кубок лиги (2018/2019)
1/8 финала
27 ноября, вторник 22:45 Лестер 0:0
(6:5)п		 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
35 тур
19 апреля, четверг 21:45 Лестер 0:0 Саутгемптон
17 тур
13 декабря, среда 22:45 Саутгемптон 1:4 Лестер
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
22 тур
22 января, воскресенье 15:00 Саутгемптон 3:0 Лестер
7 тур
2 октября, воскресенье 16:15 Лестер 0:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
32 тур
3 апреля, воскресенье 15:30 Лестер 1:0 Саутгемптон
9 тур
17 октября, суббота 17:00 Саутгемптон 2:2 Лестер
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
36 тур
9 мая, суббота 17:00 Лестер 2:0 Саутгемптон
11 тур
8 ноября, суббота 18:00 Саутгемптон 2:0 Лестер
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
27 тур
23 января, понедельник 23:45 Саутгемптон 0:2 Лестер
5 тур
27 августа, суббота 18:00 Лестер 3:2 Саутгемптон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
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