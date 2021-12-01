Экс-агент Абрамов: «Динамо» К за трансфер Заварова в «Ювентус» помимо 5 миллионов получило автобус и автомобили»

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов раскрыл детали трансфера полузащитника Александра Заварова из киевского «Динамо» в «Ювентус». Он состоялся в 1988 году.

«В «Ювентусе» сказали: «Больше 5 миллионов евро на Заварова нет». Валерий Лобановский сказал, что деньги и не нужны. Он попросил здоровенный красивый автобус с кондиционером и телевизором и два автомобиля для клуба. В «Ювентусе» согласились», – рассказал Абрамов.

В «Ювентусе» Заваров провел 2 года, выиграл с командой Кубок УЕФА.

Заваров – воспитанник луганской «Зари».

Сейчас 60-летний Заваров в футболе не работает.

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