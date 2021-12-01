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  • Экс-агент Абрамов: «Динамо» К за трансфер Заварова в «Ювентус» помимо 5 миллионов получило автобус и автомобили»

Экс-агент Абрамов: «Динамо» К за трансфер Заварова в «Ювентус» помимо 5 миллионов получило автобус и автомобили»

1 декабря 2021, 18:01
4

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов раскрыл детали трансфера полузащитника Александра Заварова из киевского «Динамо» в «Ювентус». Он состоялся в 1988 году.

«В «Ювентусе» сказали: «Больше 5 миллионов евро на Заварова нет». Валерий Лобановский сказал, что деньги и не нужны. Он попросил здоровенный красивый автобус с кондиционером и телевизором и два автомобиля для клуба. В «Ювентусе» согласились», – рассказал Абрамов.

  • В «Ювентусе» Заваров провел 2 года, выиграл с командой Кубок УЕФА.
  • Заваров – воспитанник луганской «Зари».
  • Сейчас 60-летний Заваров в футболе не работает.

Экс-агент Абрамов: «Лобановский был редким хамом. Любого посылал на три буквы»

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Украина. Премьер-лига Италия. Серия А Динамо К Ювентус
Комментарии (4)
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SMITHI
1638376076
Евро в 1988 году?
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Hektor 84
1638379623
5 млн евро?))))) автор что то курит нереальное))) тоже хочу попробовать
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JTherry
1638379731
Абрамов - звиздобол, как все "абрамовы дети", в 1988 году в Италии основной валютой была лира, а покупали футболистов за доллары и фунты стерлингов... продешевили хохлы, продали Заварова за автобус и 2 авто...) наверное, еще вагоном сала "добили" разницу...
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