Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    Экс-агент Абрамов: «Лобановский был редким хамом. Любого посылал на три буквы»

    Бывший футбольный агент Владимир Абрамов рассказал о характере бывшего главного тренера сборной СССР Валерия Лобановского. Он позволял себе хамство в общении.

    «Лобановский был редким хамом. С ним было нельзя спокойно разговаривать. Он любого посылал на три буквы.

    Однажды Владимир Маслаченко сказал Лобановскому фразу: «Вы мне скажите как профессионал профессионалу». Ответ: «Вы, Маслаченко, профессионал?» И послал на три буквы.

    Нынешние наши тренеры не такие, как раньше. Они любезные, разговаривают с журналистами. В конце 80-х же ни один тренер не позволял журналисту разговаривать на равных», – сказал Абрамов.

    • Лобановский 13 раз выигрывал чемпионат страны с киевским «Динамо», дважды брал Кубок обладателей кубков.
    • Со сборной СССР тренер доходил до финала Евро-1988.
    • Лобановский умер в 2002 году в возрасте 63 лет.

    Гвардиола обогнал Лобановского и вышел на третье место по числу трофеев среди тренеров

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:05
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24774

      slavutiq70 50 минут назад

      А кто такой Абрамов ??? Лобановского знаю и видел его работу , а Абрамова не знаю и не видел его работы ,,,,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1689

      DMитрий 1 час назад

      У нас 2/3 людей заслуживают посылания на х.й, кто-то может это сказать в лицо, кто-то нет. А нынешние тренеры тоже с удовольствием туда же отправили бы, только законы, век интернета, всякие там СМИ, тупые хейтеры и т.п. делают из этого настоящий взрыв в угоду себе. Поэтому посылают перед камерами сдержано и аккуратно, а за камерой... ничего не изменилось (примеров масса). Только раньше на камеру вообще грубо не скажешь, сейчас бывают жестят, причем как правило всё по делу. Поэтому Абрамову не надо хайповать на эти темы и строить из себя "благородную девицу", тем более будучи спортивным агентом, наверное тоже не на "французском" разговаривал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6742

      серега кашин 1 час назад

      и не один ничего подобного как лобановский не добился

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91706
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68268
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru