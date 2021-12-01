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  • Экс-агент Абрамов: «Лобановский был редким хамом. Любого посылал на три буквы»

Экс-агент Абрамов: «Лобановский был редким хамом. Любого посылал на три буквы»

1 декабря 2021, 12:05
8

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов рассказал о характере бывшего главного тренера сборной СССР Валерия Лобановского. Он позволял себе хамство в общении.

«Лобановский был редким хамом. С ним было нельзя спокойно разговаривать. Он любого посылал на три буквы.

Однажды Владимир Маслаченко сказал Лобановскому фразу: «Вы мне скажите как профессионал профессионалу». Ответ: «Вы, Маслаченко, профессионал?» И послал на три буквы.

Нынешние наши тренеры не такие, как раньше. Они любезные, разговаривают с журналистами. В конце 80-х же ни один тренер не позволял журналисту разговаривать на равных», – сказал Абрамов.

  • Лобановский 13 раз выигрывал чемпионат страны с киевским «Динамо», дважды брал Кубок обладателей кубков.
  • Со сборной СССР тренер доходил до финала Евро-1988.
  • Лобановский умер в 2002 году в возрасте 63 лет.

Гвардиола обогнал Лобановского и вышел на третье место по числу трофеев среди тренеров

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Украина. Премьер-лига Динамо К
Комментарии (8)
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серега кашин
1638351533
и не один ничего подобного как лобановский не добился
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slavа0508
1638354271
А кто такой Абрамов ??? Лобановского знаю и видел его работу , а Абрамова не знаю и не видел его работы ,,,,
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mihail200606
1638358348
Ну неизвестно что за чел этот сам Абрамов.. А Лобановский лучший тренер на постсоветском пространстве .. Ну послал кого то и что...
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vyacheslavkolxfc
1638362911
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raritet
1638366376
Поэтому Лобановский и был Великим Лобановским. Если бы ему в свое время нужно было бы терпеть журналистов, которые порой вообще не в теме, напрягать себя толерастическими клише, то и времени и сил не хватило бы на работу. Это как правило , индивидуальные особенности творческих людей , погруженных настолько в процесс, что какой нибудь непродуманный вопрос журналиста, говорящего о полной некомпетентности писаки, вполне мог быть кончиться известным " диалогом". Представляю, если бы с интервью к Лобановскому пришла журналистка, каких сейчас все больше и больше, что поневоле задаёшься вопросом:" А эти то что здесь хотят ,кроме денег?"
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Антибиотик
1638377780
Таким великим людям многое простительно, да и выражал он свое мнение в лицо, а не за глаза, как сейчас некоторые. Многие футбольные агенты, это настоящие крысы, уверен, что этот Абрамов, будучи в том числе финансовым директором Всесоюзного Объединения «Машиноимпорт» в г. Триполи, Ливия, при жизни великого тренера в глаза бы ему такое не сказал. А сейчас умничает. Зато сейчас у нас все воспитанные, Блохины, Карпины и иже с ними матом кроют, уши закладывает, игроки в пьяном виде табуретки в кафе на чиновников надевают и самое главное все большие профессионалы, судя по зарплатам, вот только достижений не видно.
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