Экс-агент Абрамов: «Лобановский был редким хамом. Любого посылал на три буквы»

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов рассказал о характере бывшего главного тренера сборной СССР Валерия Лобановского. Он позволял себе хамство в общении.

«Лобановский был редким хамом. С ним было нельзя спокойно разговаривать. Он любого посылал на три буквы.

Однажды Владимир Маслаченко сказал Лобановскому фразу: «Вы мне скажите как профессионал профессионалу». Ответ: «Вы, Маслаченко, профессионал?» И послал на три буквы.

Нынешние наши тренеры не такие, как раньше. Они любезные, разговаривают с журналистами. В конце 80-х же ни один тренер не позволял журналисту разговаривать на равных», – сказал Абрамов.

Лобановский 13 раз выигрывал чемпионат страны с киевским «Динамо», дважды брал Кубок обладателей кубков.

Со сборной СССР тренер доходил до финала Евро-1988.

Лобановский умер в 2002 году в возрасте 63 лет.

Гвардиола обогнал Лобановского и вышел на третье место по числу трофеев среди тренеров