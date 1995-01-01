Гвардиола обогнал Лобановского и вышел на третье место по числу трофеев среди тренеров

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В воскресенье «Манчестер Сити» стал обладателем Кубка английской лиги, обыграв в финале турнира «Тоттенхэм» (1:0).
Для Хосепа Гвардиолы это 30-й трофей в тренерской карьере. По этому показателю он опередил Валерия Лобановского, в активе которого 29 титулов.
Больше кубков только у Алекса Фергюсона и Мирчи Луческу.
- Фергюсон – 49 трофеев за 39 лет;
- Луческу – 34 трофея за 40 лет;
- Гвардиола – 30 трофеев за 12 лет;
- Лобановский – 29 трофеев за 42 года.