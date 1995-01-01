Гвардиола обогнал Лобановского и вышел на третье место по числу трофеев среди тренеров

В воскресенье «Манчестер Сити» стал обладателем Кубка английской лиги, обыграв в финале турнира «Тоттенхэм» (1:0).

Для Хосепа Гвардиолы это 30-й трофей в тренерской карьере. По этому показателю он опередил Валерия Лобановского, в активе которого 29 титулов.

Больше кубков только у Алекса Фергюсона и Мирчи Луческу.