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    Гвардиола обогнал Лобановского и вышел на третье место по числу трофеев среди тренеров

    В воскресенье «Манчестер Сити» стал обладателем Кубка английской лиги, обыграв в финале турнира «Тоттенхэм» (1:0).

    Для Хосепа Гвардиолы это 30-й трофей в тренерской карьере. По этому показателю он опередил Валерия Лобановского, в активе которого 29 титулов.

    Больше кубков только у Алекса Фергюсона и Мирчи Луческу.

    • Фергюсон – 49 трофеев за 39 лет;
    • Луческу – 34 трофея за 40 лет;
    • Гвардиола – 30 трофеев за 12 лет;
    • Лобановский – 29 трофеев за 42 года.

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    Источник: Mister Chip

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      sxx2swfnmkhim 33 минуты назад

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      Рейтинг: +12487

      KLIM777 57 минут назад

      Конечно каждый год выигрывать кубки лиги.

      Лобановский делал мощь из такой команды, как Динамо Киев у которых не было мешка денег! Вечная память настоящему тренеру!

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      Рейтинг: +11840

      Cules2013 > KLIM777 9 минут назад

      Претензия по поводу денег странная. Раньше трансферы стоили копейки, а в пределах СССР/СНГ их было провернуть попроще, многое вообще решали связи и личные контакты с игроками. Да и опять же, стоит вспомнить, что не с брёвнами Лобановский работал, а игроками высокого уровня. Да там только Беланов, Блохин и Шевченко 3 ЗМ брали. Остальные тоже не пальцем деланные. В ДК половина сборной СССР играло. Ну а сама сборная акуумулировала все таланты почти с половины континента!!!
      Лобановский велик и как тактик-новатор и как мотиватор, но всему своё время. Гвардиола тоже тактик-новатор, умеет работать со звёздами футбола. Я очень уважаю Лобановского, но я бы посмотрел, как бы он заставлял носиться по полю современных зажратых мажоров-футболеров. А это вам не эпоха СССР и пост-СССР, когда многих можно было можно заставить играть за Родину, честь клуба и за копейки, а если что не нравилось, то просто так не пожалуешься, ибо не принято, а агентов по типу Райолы нет, и просто так никуда не свалишь.
      Повторюсь, всему своё время.

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