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  • Бакаев – о стыках за ЧМ-2022: «Ровная четверка. Будет очень непросто, но интересно»

Бакаев – о стыках за ЧМ-2022: «Ровная четверка. Будет очень непросто, но интересно»

27 ноября 2021, 11:32
5

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мнением о результатах жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022 для сборной России.

«Жеребьевку смотрел на телефоне. Были готовы к любому сопернику: не думаю, что на стадии плей-офф остались слабые команды. Оппоненты крепкие, в составе каждой сборной много классных футболистов. Так что будет очень непросто, но очень интересно.

Очень ровная четверка, поэтому решающую роль однозначно сыграет готовность на момент стыков. Кто будет лучше готов, тот и попадет на ЧМ. Поэтому нам надо максимально эффективно использовать сборы и набрать лучшую форму.

Два матча дома – просто огромнейший плюс. При своих болельщиках мы точно будем играть сильнее. Хочется, чтобы мы все вместе это сделали – попали на чемпионат мира!» – сказал Бакаев.

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Польша Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (5)
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"supermax"
1638002800
два ли матча то?
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САДЫЧОК
1638018670
Бакаев – «Ровная четверка. ...Нет не ровная ! И Шведы и Чехи , да и Польша ,на Евро играли намного сильнее нашей сборной !
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Томик
1638028749
Главное, чтобы тебе интересно было смотреть на эти игры. Желательно по телевизору.
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