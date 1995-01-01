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    Бакаев – о стыках за ЧМ-2022: «Ровная четверка. Будет очень непросто, но интересно»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мнением о результатах жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022 для сборной России.

    «Жеребьевку смотрел на телефоне. Были готовы к любому сопернику: не думаю, что на стадии плей-офф остались слабые команды. Оппоненты крепкие, в составе каждой сборной много классных футболистов. Так что будет очень непросто, но очень интересно.

    Очень ровная четверка, поэтому решающую роль однозначно сыграет готовность на момент стыков. Кто будет лучше готов, тот и попадет на ЧМ. Поэтому нам надо максимально эффективно использовать сборы и набрать лучшую форму.

    Два матча дома – просто огромнейший плюс. При своих болельщиках мы точно будем играть сильнее. Хочется, чтобы мы все вместе это сделали – попали на чемпионат мира!» – сказал Бакаев.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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