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  • Головин – о жеребьевке стыков за ЧМ-2022: «Польша – значит Польша, нет большой разницы, с кем играть»

Головин – о жеребьевке стыков за ЧМ-2022: «Польша – значит Польша, нет большой разницы, с кем играть»

27 ноября 2021, 08:43
11

Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил итоги жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022 для сборной России.

«Польша – значит Польша, большой разницы, с кем играть, нет. Это команды, которые борются за право сыграть на чемпионате мира. Этим всe сказано, слабых тут нет.

Хорошо, что сыграем дома. Надеюсь, матч пройдeт со зрителями. Свои болельщики – это всегда дополнительная поддержка и мотивация», – сказал Головин.

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Франция. Лига 1 Монако Россия Польша Головин Александр
Комментарии (11)
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Боцман59rus
1637993500
_ это мы видели и знаем Санек, вы умудряетесь играть в говнофутбол и с Кипром и с Хорватией, независимо от результата, смотреть на это невозможно
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Блямба
1637993948
тоже набрюзжу.. Приехать на матч (всё равно с кем играть)и старательно беречь себя любимого для Лиги 1.. Мыж травматичные,нам же нельзя возвращаться подбитым в Монако.. Напоминает Овечкина. в НХЛ ...ёт всех и вся,приедет в сборную и так "за честь страны бьётся",что аж слёзы наворачиваются. Вот.)
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vladimir-7
1637995371
Саня, а на хрена тебе эта сборная нужна, от всех только отрицательное отношение к тебе, оставайся в Монако, там хорошо, тебя там уважают.
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jek718875
1637997788
ПОЛЬША значит ПОЛЬША, нам всё равно под кого ложится
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Derzkiy1
1638006414
Соперники не вот прям топ, Акинфеева бы в ворота и Марио вернуть, тогда шансы хорошие
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Garrincha58
1638013239
Головина просто не уважаю, а Миранчука презираю оба просто профаны и ленттяи один не в состоянии отыграть целый матч а другой год сидит на лавке в середняке Аталанте и не чешется разве такие должны быть в сборной таких на ЧМ просто не должно быть
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Hektor 84
1638212090
Посмотрим на твою игру хрусталь
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