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    Головин – о жеребьевке стыков за ЧМ-2022: «Польша – значит Польша, нет большой разницы, с кем играть»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил итоги жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022 для сборной России.

    «Польша – значит Польша, большой разницы, с кем играть, нет. Это команды, которые борются за право сыграть на чемпионате мира. Этим всe сказано, слабых тут нет.

    Хорошо, что сыграем дома. Надеюсь, матч пройдeт со зрителями. Свои болельщики – это всегда дополнительная поддержка и мотивация», – сказал Головин.

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    Источник: «Чемпионат»

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