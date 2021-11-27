Головин – о жеребьевке стыков за ЧМ-2022: «Польша – значит Польша, нет большой разницы, с кем играть»

Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил итоги жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022 для сборной России.

В полуфинале россияне дома встретятся с Польшей.

В случае победы команда Валерия Карпина примет Швецию или Чехию.

примет Швецию или Чехию. Игры состоятся 24 и 29 марта.

«Польша – значит Польша, большой разницы, с кем играть, нет. Это команды, которые борются за право сыграть на чемпионате мира. Этим всe сказано, слабых тут нет.

Хорошо, что сыграем дома. Надеюсь, матч пройдeт со зрителями. Свои болельщики – это всегда дополнительная поддержка и мотивация», – сказал Головин.