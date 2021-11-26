Матч Россия – Польша начнется в 20:00. Финал пути – в 21:45

УЕФА утвердил время начала полуфинального стыкового матча за место на ЧМ-2022 между сборными России и Польши. Игра начнется в 20:00 по Москве.

Финальный матч этого пути, где соперником России/Польши станет Швеция/Чехия, начнется в 21:45.

Место проведения матча Россия – Польша определит РФС.

Главный тренер России Валерий Карпин пожелал сыграть в «Лужниках».

пожелал сыграть в «Лужниках». Россия и Польша провели 3 очных матча, все завершились ничьей.

Карпин: «Спасибо РПЛ и клубам за перенос мартовского тура. Но это не гарантия успеха»