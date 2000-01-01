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    Матч Россия – Польша начнется в 20:00. Финал пути – в 21:45

    УЕФА утвердил время начала полуфинального стыкового матча за место на ЧМ-2022 между сборными России и Польши. Игра начнется в 20:00 по Москве.

    Финальный матч этого пути, где соперником России/Польши станет Швеция/Чехия, начнется в 21:45.

    • Место проведения матча Россия – Польша определит РФС.
    • Главный тренер России Валерий Карпин пожелал сыграть в «Лужниках».
    • Россия и Польша провели 3 очных матча, все завершились ничьей.

    Карпин: «Спасибо РПЛ и клубам за перенос мартовского тура. Но это не гарантия успеха»

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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