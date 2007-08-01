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    Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»

    Завершились еще семь матчей пятого тура группового этапа Лиги Европы.

    Лига Европы. Группа A. 5-й тур

    Рейнджерс (Шотландия) – Спарта (Чехия) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Морелос, 15; 2:0 – Морелос, 49.

    Брондбю (Дания) – Лион (Франция) – 1:3 (0:0)

    Голы: 1:0 – Уре, 51; 1:1 – Шерки, 57; 1:2 – Шерки, 66; 1:3 – Слимани, 76.

    Лига Европы. Группа B. 5-й тур

    ПСВ (Нидерланды) – Штурм (Австрия) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Винисиус, 45 (с пенальти); 2:0 – Брума, 56.

    Монако (Франция) – Реал Сосьедад (Испания) – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Фолланд, 28; 1:1 – Исак, 35; 2:1 – Фофана, 38.

    Удаление: Фофана, 89 – нет.

    Лига Европы. Группа C. 5-й тур

    Лестер (Англия) – Легия (Польша) – 3:1 (3:1)

    Голы: 1:0 – Дака, 11; 2:0 – Мэддисон, 21; 2:1 – Младенович, 26; 3:1 – Ндиди, 33.

    Лига Европы. Группа D. 5-й тур

    Олимпиакос (Греция) – Фенербахче (Турция) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Тикиньо, 90.

    Айнтрахт (Германия) – Антверпен (Бельгия) – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Камада, 13; 1:1 – Наингголан, 33; 1:2 – Саматта, 88; 2:2 – Пасьенса, 90+4.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 01:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +29970

      VVM1964 1 час назад

      Теперь в заключительном туре болеем за Лестер !!! Ситуация прояснилась - достаточно ничьей для выхода в ЛК , а о большем я даже мечтать не хочу .

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