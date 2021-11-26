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  • Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»

Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»

26 ноября 2021, 01:14
6

Завершились еще семь матчей пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Лига Европы. Группа A. 5-й тур

Рейнджерс (Шотландия) – Спарта (Чехия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Морелос, 15; 2:0 – Морелос, 49.

Брондбю (Дания) – Лион (Франция) – 1:3 (0:0)

Голы: 1:0 – Уре, 51; 1:1 – Шерки, 57; 1:2 – Шерки, 66; 1:3 – Слимани, 76.

Лига Европы. Группа B. 5-й тур

ПСВ (Нидерланды) – Штурм (Австрия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Винисиус, 45 (с пенальти); 2:0 – Брума, 56.

Монако (Франция) – Реал Сосьедад (Испания) – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Фолланд, 28; 1:1 – Исак, 35; 2:1 – Фофана, 38.

Удаление: Фофана, 89 – нет.

Лига Европы. Группа C. 5-й тур

Лестер (Англия) – Легия (Польша) – 3:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Дака, 11; 2:0 – Мэддисон, 21; 2:1 – Младенович, 26; 3:1 – Ндиди, 33.

Лига Европы. Группа D. 5-й тур

Олимпиакос (Греция) – Фенербахче (Турция) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Тикиньо, 90.

Айнтрахт (Германия) – Антверпен (Бельгия) – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Камада, 13; 1:1 – Наингголан, 33; 1:2 – Саматта, 88; 2:2 – Пасьенса, 90+4.

Календарь Лиги Европы

Турнирные таблицы Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Рейнджерс Спарта Брондбю Лион ПСВ Штурм Монако Реал Сосьедад Лестер Легия Олимпиакос Фенербахче Айнтрахт Антверпен
Комментарии (6)
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VVM1964
1637878918
Теперь в заключительном туре болеем за Лестер !!! Ситуация прояснилась - достаточно ничьей для выхода в ЛК , а о большем я даже мечтать не хочу .
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sobaka120982
1637901164
Я понимаю что легия против спартака выйдет слишком мотивированная, в последнем туре биться будет каждая команда группы
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Январь 59
1637911621
Всех кто болеет за наши (российские команды) с красивой победой Спартака. Ещё красивее это выглядит после поражения Легии. С такой игрой как против Наполи, можно и нужно побеждать в Польше. В последнем туре у всех мотивация только на победу. Кто победит , тот проходит дальше. Оглядываться на параллельную игру нет смысла. Только победа даеет путевку на проход. Удачи Спартак . Болею за наши команды.
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