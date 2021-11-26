Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»

Завершились еще семь матчей пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Лига Европы. Группа A. 5-й тур
Рейнджерс (Шотландия) – Спарта (Чехия) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Морелос, 15; 2:0 – Морелос, 49.
Брондбю (Дания) – Лион (Франция) – 1:3 (0:0)
Голы: 1:0 – Уре, 51; 1:1 – Шерки, 57; 1:2 – Шерки, 66; 1:3 – Слимани, 76.
Лига Европы. Группа B. 5-й тур
ПСВ (Нидерланды) – Штурм (Австрия) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Винисиус, 45 (с пенальти); 2:0 – Брума, 56.
Монако (Франция) – Реал Сосьедад (Испания) – 2:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Фолланд, 28; 1:1 – Исак, 35; 2:1 – Фофана, 38.
Удаление: Фофана, 89 – нет.
Лига Европы. Группа C. 5-й тур
Лестер (Англия) – Легия (Польша) – 3:1 (3:1)
Голы: 1:0 – Дака, 11; 2:0 – Мэддисон, 21; 2:1 – Младенович, 26; 3:1 – Ндиди, 33.
Лига Европы. Группа D. 5-й тур
Олимпиакос (Греция) – Фенербахче (Турция) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Тикиньо, 90.
Айнтрахт (Германия) – Антверпен (Бельгия) – 2:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Камада, 13; 1:1 – Наингголан, 33; 1:2 – Саматта, 88; 2:2 – Пасьенса, 90+4.