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Лестер - Легия

25.11.2021, Четверг, 23:00 мск Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, 5 тур Лестер - Легия
Лига Европы (2021/2022), группа C
2 тур
30 сентября, четверг 19:45 Легия 1:0 Лестер
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 6 3 1 2 10:9 +1 10
2. Наполи 6 3 1 2 15:10 +5 10
3. Лестер 6 2 2 2 12:11 +1 8
4. Легия 6 2 0 4 4:11 -7 6
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 26 ноября 2021, 08:38

    Вот теперь и всё Легия дернет, а Лестер с Наполи сыграют вничью.

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    Рейтинг: +67942

    portero 26 ноября 2021, 00:59

    Ну вот и результат подкатил,ждем последнего тура, возможны варианты но проигрывать нельзя...

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    Рейтинг: +5954

    ySS 26 ноября 2021, 00:12

    Дело идёт к тому, что выигравшие в Москве "поляки" будут вынуждены играть на победу в Варшаве)

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    Рейтинг: +5954

    ySS 25 ноября 2021, 23:28

    Варшавским тож подарок прилетел)

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    Рейтинг: +5954

    ySS 25 ноября 2021, 23:25

    Легия как будто уже держит в голове матч дома со Спартаком.
    4! защитника дежат Медисона, а он спокойно! разворачивается и забивает

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    Рейтинг: +266

    Fedulz-13th 25 ноября 2021, 23:09

    По хорошему нужна ничья. Но все равно нам нужно побеждать легию

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 24 ноября 2021, 21:06

    Нужно чтобы Лестер выиграл этот матч.

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    Рейтинг: +5935

    Павелий > vladimir-7 25 ноября 2021, 12:44

    Ничья тоже в нашу пользу.

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