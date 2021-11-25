Лестер - Легия

Вот теперь и всё Легия дернет, а Лестер с Наполи сыграют вничью.
|2 тур
|30 сентября, четверг
|19:45
|Легия
|1:0
|Лестер
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|6
|3
|1
|2
|10:9
|+1
|10
|2.
|Наполи
|6
|3
|1
|2
|15:10
|+5
|10
|3.
|Лестер
|6
|2
|2
|2
|12:11
|+1
|8
|4.
|Легия
|6
|2
|0
|4
|4:11
|-7
|6
Вот теперь и всё Легия дернет, а Лестер с Наполи сыграют вничью.
По хорошему нужна ничья. Но все равно нам нужно побеждать легию
Нужно чтобы Лестер выиграл этот матч.
Ничья тоже в нашу пользу.