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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лестер - Легия
Лестер - Легия: обзор матча 25 ноября 2021
Лестер
25.11.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, группа C, 5 тур
3 : 1
Завершен
Легия
11'
П. Дака
21'
Д. Мэддисон
33'
О. Ндиди
26'
Ф. Младенович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Легия
Желтая карточка
М. Олбрайтон
89'
87'
Желтая карточка
А. Енджейчик
Замена
К. Ихеначо
️️️️
П. Дака
85'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
А. Лукман
85'
78'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
Лукиньяс
78'
Замена
Ш. Влодарчик
️️️️
М. Эмрели
71'
Замена
К. Скибицки
️️️️
Ф. Младенович
71'
Замена
Ю. Челхака
️️️️
А. Мартинш
Замена
А. Перес
️️️️
Д. Мэддисон
62'
Замена
К. Дьюсбери-Холл
️️️️
Б. Сумаре
62'
Желтая карточка
Л. Томас
61'
48'
Желтая карточка
М. Ветеска
46'
Замена
М. Холовня
️️️️
М. Юханссон
39'
Желтая карточка
Ф. Младенович
ГОЛ! 3:1!
О. Ндиди
Пас отдал
Д. Мэддисон
33'
26'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Младенович
26'
Пенальти не реализован!
М. Эмрели
ГОЛ! 2:0!
Д. Мэддисон
Пас отдал
А. Лукман
21'
ГОЛ! 1:0!
П. Дака
Пас отдал
Х. Барнс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
34
Бубакари Сумаре
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Легия
1
Цезарий Мишта
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
37
Филип Младенович
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
28
Андре Мартинш
ЦП
99
Бартош Слиш
ЦП
82
Лукиньяс
АП
7
Эрнест Мучи
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Марек Голембевски
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
25
Ванья Маркал
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
1
Якуб Столярчик
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
3
Матеуш Холовня
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
16
Юрген Челхака
ЦП
92
Бартломей Цепела
АП
22
Каспер Скибицки
ПП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
33
Томас
35
Эванс
2
Сеюнджу
21
Кастань
34
Сумаре
11
Барнс
4
Ндиди
10
Мэддисон
27
Дака
11
Лукман
3-2-2-1-2
1
Мишта
4
Рибейру
24
Ветеска
55
Енджейчик
4
Юханссон
37
Младенович
28
Мартинш
99
Слиш
82
Лукиньяс
11
Эмрели
7
Мучи
34
Сумаре
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
34
Сумаре
11
Лукман
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
11
Лукман
10
Мэддисон
22
Перес
22
Перес
10
Мэддисон
27
Дака
17
Ихеначо
17
Ихеначо
27
Дака
4
Юханссон
3
Холовня
3
Холовня
4
Юханссон
28
Мартинш
16
Челхака
16
Челхака
28
Мартинш
37
Младенович
22
Скибицки
22
Скибицки
37
Младенович
82
Лукиньяс
17
Пекхарт
17
Пекхарт
82
Лукиньяс
11
Эмрели
17
Влодарчик
17
Влодарчик
11
Эмрели
Остались в запасе
Лестер
Легия
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
25
Ванья Маркал
ЦП
1
Якуб Столярчик
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
25
Каспер Тобиаш
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
92
Бартломей Цепела
АП
Главный тренер
Марек Голембевски
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
25
Ванья Маркал
ЦП
1
Якуб Столярчик
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Остались в запасе
25
Каспер Тобиаш
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
92
Бартломей Цепела
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Марек Голембевски
Статистика матча Лестер - Легия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
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