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    «Манчестер Юнайтед» выплатит Сульшеру за разрыв контракта 10 миллионов

    Стала известна сумма, которую «Манчестер Юнайтед» придется выплатить уже бывшему главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру за разрыв контракта. Речь идет о 10 миллионах евро.

    Норвежец уволен сегодня. Его поблагодарили за работу.

    • При Сульшере манчестерцы не взяли ни одного трофея.
    • Клуб надеется заменить норвежца Зинедином Зиданом.
    • Манчестерцы идут в таблице АПЛ 7-ми.

    Фернандеш после разгрома от «Уотфорда» показывал фанатам, что проиграла вся команда, а не только Сульшер

    Сульшер: «Игроки «Манчестер Юнайтед» в ужасном состоянии. Мы подвели себя и фанатов, но таков футбол»

    «Манчестер Юнайтед» созвал экстренное совещание по отставке Сульшера. Основной кандидат на замену – Зидан

    Де Хеа: «Легко винить тренера, но иногда виноваты футболисты. Против «Уотфорда» «Манчестер Юнайтед» играл неприемлемо»

    Сульшер после разгрома от «Уотфорда» аплодировал фанатам и махал им рукой

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

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