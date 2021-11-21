«Манчестер Юнайтед» выплатит Сульшеру за разрыв контракта 10 миллионов

Стала известна сумма, которую «Манчестер Юнайтед» придется выплатить уже бывшему главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру за разрыв контракта. Речь идет о 10 миллионах евро.
Норвежец уволен сегодня. Его поблагодарили за работу.
- При Сульшере манчестерцы не взяли ни одного трофея.
- Клуб надеется заменить норвежца Зинедином Зиданом.
- Манчестерцы идут в таблице АПЛ 7-ми.
Фернандеш после разгрома от «Уотфорда» показывал фанатам, что проиграла вся команда, а не только Сульшер
Сульшер: «Игроки «Манчестер Юнайтед» в ужасном состоянии. Мы подвели себя и фанатов, но таков футбол»
«Манчестер Юнайтед» созвал экстренное совещание по отставке Сульшера. Основной кандидат на замену – Зидан
Де Хеа: «Легко винить тренера, но иногда виноваты футболисты. Против «Уотфорда» «Манчестер Юнайтед» играл неприемлемо»
Сульшер после разгрома от «Уотфорда» аплодировал фанатам и махал им рукой
Источник: твиттер Николо Скиры