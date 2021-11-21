Сульшер: «Игроки «Манчестер Юнайтед» в ужасном состоянии. Мы подвели себя и фанатов, но таков футбол»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал разгром от «Уотфорда» (1:4) в 12-м туре АПЛ. Манчестерцы заканчивали встречу в меньшинстве.
«Правильная реакция на события последовала поздно – в перерыве. Во втором тайме до удаления мы играли хорошо. Первый тайм был худший в нашем исполнении. Сложно объяснить, почему так.
Игроки в ужасном состоянии. Мы подвели себя и фанатов. Трудно объяснять это, но таков футбол. Мы должны брать ответственность на себя.
«Уотфорд» ничем не удивил. Я разочарован, что мы с ним не справились», – сказал Сульшер.
- «Уотфорд» впервые в истории победил «Манчестер Юнайтед» в 2 домашних матчах подряд.
- «Манчестер Юнайтед» потерпел крупнейшее с 1989 года поражение в чемпионате от выходца из низшего дивизиона.
- Манчестерцы идут в таблице 7-ми.
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