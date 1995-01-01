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    Сульшер: «Игроки «Манчестер Юнайтед» в ужасном состоянии. Мы подвели себя и фанатов, но таков футбол»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал разгром от «Уотфорда» (1:4) в 12-м туре АПЛ. Манчестерцы заканчивали встречу в меньшинстве.

    «Правильная реакция на события последовала поздно – в перерыве. Во втором тайме до удаления мы играли хорошо. Первый тайм был худший в нашем исполнении. Сложно объяснить, почему так.

    Игроки в ужасном состоянии. Мы подвели себя и фанатов. Трудно объяснять это, но таков футбол. Мы должны брать ответственность на себя.

    «Уотфорд» ничем не удивил. Я разочарован, что мы с ним не справились», – сказал Сульшер.

    • «Уотфорд» впервые в истории победил «Манчестер Юнайтед» в 2 домашних матчах подряд.
    • «Манчестер Юнайтед» потерпел крупнейшее с 1989 года поражение в чемпионате от выходца из низшего дивизиона.
    • Манчестерцы идут в таблице 7-ми.

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    Источник: ВВС

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