Де Хеа: «Легко винить тренера, но иногда виноваты футболисты. Против «Уотфорда» «Манчестер Юнайтед» играл неприемлемо»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа выступил перед СМИ после поражения от «Уотфорда» (1:4). Во втором тайме манчестерцы остались в меньшинстве.

«Легко обвинить менеджера или штаб, но иногда виноваты футболисты. Было неловко видеть, как «Манчестер Юнайтед» играет сегодня. Это неприемлемо», – считает испанец.

«Уотфорд» впервые в истории победил «Манчестер Юнайтед» в 2 домашних матчах подряд.

«Манчестер Юнайтед» потерпел крупнейшее с 1989 года поражение в чемпионате от выходца из низшего дивизиона.

Манчестерцы идут в таблице 7-ми.

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