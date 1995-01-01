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    Де Хеа: «Легко винить тренера, но иногда виноваты футболисты. Против «Уотфорда» «Манчестер Юнайтед» играл неприемлемо»

    Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа выступил перед СМИ после поражения от «Уотфорда» (1:4). Во втором тайме манчестерцы остались в меньшинстве.

    «Легко обвинить менеджера или штаб, но иногда виноваты футболисты. Было неловко видеть, как «Манчестер Юнайтед» играет сегодня. Это неприемлемо», – считает испанец.

    • «Уотфорд» впервые в истории победил «Манчестер Юнайтед» в 2 домашних матчах подряд.
    • «Манчестер Юнайтед» потерпел крупнейшее с 1989 года поражение в чемпионате от выходца из низшего дивизиона.
    • Манчестерцы идут в таблице 7-ми.

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    Источник: твиттер Рича Фая

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