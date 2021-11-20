Сульшер после разгрома от «Уотфорда» аплодировал фанатам и махал им рукой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер вместе с командой подошел к фанатам после разгрома от «Уотфорда» (1:4). Норвежец махал рукой.

Из последних пяти матчей АПЛ манчестерцы проиграли четыре, а в трех из них пропустили 4+ гола.

«Уотфорд» впервые в истории победил «Манчестер Юнайтед» в 2 домашних матчах подряд.

«Манчестер Юнайтед» потерпел крупнейшее с 1989 года поражение в чемпионате от выходца из низшего дивизиона.

Манчестерцы идут в таблице 7-ми.