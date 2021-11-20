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  • Сульшер после разгрома от «Уотфорда» аплодировал фанатам и махал им рукой

Сульшер после разгрома от «Уотфорда» аплодировал фанатам и махал им рукой

20 ноября 2021, 20:14
6

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер вместе с командой подошел к фанатам после разгрома от «Уотфорда» (1:4). Норвежец махал рукой.

Из последних пяти матчей АПЛ манчестерцы проиграли четыре, а в трех из них пропустили 4+ гола.

  • «Уотфорд» впервые в истории победил «Манчестер Юнайтед» в 2 домашних матчах подряд.
  • «Манчестер Юнайтед» потерпел крупнейшее с 1989 года поражение в чемпионате от выходца из низшего дивизиона.
  • Манчестерцы идут в таблице 7-ми.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Football Daily
Англия. Премьер-лига Норвегия. Элитсериен Уотфорд Манчестер Юнайтед Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (6)
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Красногорск_Фан
1637430208
Смотрел. Играет мю просто отвратительно. Давно пора менять тренера
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Loko_Roma
1637431963
Крис наверное локти кусает, впервые за куеву тучу лет даже без ссаного кубка лиги или его подобному останется
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Derzkiy1
1637432214
С таким составом они так играть не должны, явно дело в тренере
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серега кашин
1637433371
сульшер явно не хоет понять что не место ему в мю
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Alex_1971
1637434957
При чем тут тренер ???? Сульшер хороший тренер игроки зажрались !!!!
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diemens74
1637441660
С трибун кричат : "3,14 дорас", а он кланяется, кланяется.
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