Сульшер после разгрома от «Уотфорда» аплодировал фанатам и махал им рукой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер вместе с командой подошел к фанатам после разгрома от «Уотфорда» (1:4). Норвежец махал рукой.

Из последних пяти матчей АПЛ манчестерцы проиграли четыре, а в трех из них пропустили 4+ гола.

Ole Gunnar Solskjaer apologises to the Manchester United fans at full-time as Man United suffer an embarrassing 4-1 defeat to Watford pic.twitter.com/Tlt5dKaqfi