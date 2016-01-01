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    «Манчестер Юнайтед» созвал экстренное совещание по отставке Сульшера. Основной кандидат на замену – Зидан

    Руководство «Манчестер Юнайтед» возмутилось разгромом от «Уотфорда» (1:4). В связи с этим созвано экстренное совещание, на котором обсудят отставку главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. В частности, поднимется вопрос о компенсации за разрыв контракта.

    Что касается сменщика, то семья Глэйзеров, владельцев клуба, настаивает на назначении Зинедина Зидана. Они готовы выполнить финансовые запросы француза.

    • «Уотфорд» впервые в истории победил «Манчестер Юнайтед» в 2 домашних матчах подряд.
    • «Манчестер Юнайтед» потерпел крупнейшее с 1989 года поражение в чемпионате от выходца из низшего дивизиона.
    • Манчестерцы идут в таблице 7-ми.

    Де Хеа: «Легко винить тренера, но иногда виноваты футболисты. Против «Уотфорда» «Манчестер Юнайтед» играл неприемлемо»

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    Источник: The Times

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