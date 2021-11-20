«Манчестер Юнайтед» созвал экстренное совещание по отставке Сульшера. Основной кандидат на замену – Зидан

Руководство «Манчестер Юнайтед» возмутилось разгромом от «Уотфорда» (1:4). В связи с этим созвано экстренное совещание, на котором обсудят отставку главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. В частности, поднимется вопрос о компенсации за разрыв контракта.

Что касается сменщика, то семья Глэйзеров, владельцев клуба, настаивает на назначении Зинедина Зидана. Они готовы выполнить финансовые запросы француза.

«Уотфорд» впервые в истории победил «Манчестер Юнайтед» в 2 домашних матчах подряд.

«Манчестер Юнайтед» потерпел крупнейшее с 1989 года поражение в чемпионате от выходца из низшего дивизиона.

Манчестерцы идут в таблице 7-ми.

Де Хеа: «Легко винить тренера, но иногда виноваты футболисты. Против «Уотфорда» «Манчестер Юнайтед» играл неприемлемо»

Сульшер после разгрома от «Уотфорда» аплодировал фанатам и махал им рукой