«Спасибо за все». Сульшер покинул «Манчестер Юнайтед». Исполняющим обязанности назначен Кэррик

«Манчестер Юнайтед» объявил об отставке главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. До назначения нового менеджера командой будет руководить ее бывший игрок Майкл Кэррик.

«Спасибо за все», – написали манчестерцы.

При Сульшере манчестерцы не взяли ни одного трофея.

Клуб надеется заменить норвежца Зинедином Зиданом .

. Манчестерцы идут в таблице АПЛ 7-ми.

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Де Хеа: «Легко винить тренера, но иногда виноваты футболисты. Против «Уотфорда» «Манчестер Юнайтед» играл неприемлемо»

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