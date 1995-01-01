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    «Спасибо за все». Сульшер покинул «Манчестер Юнайтед». Исполняющим обязанности назначен Кэррик

    «Манчестер Юнайтед» объявил об отставке главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. До назначения нового менеджера командой будет руководить ее бывший игрок Майкл Кэррик.

    «Спасибо за все», – написали манчестерцы.

    • При Сульшере манчестерцы не взяли ни одного трофея.
    • Клуб надеется заменить норвежца Зинедином Зиданом.
    • Манчестерцы идут в таблице АПЛ 7-ми.

    Фернандеш после разгрома от «Уотфорда» показывал фанатам, что проиграла вся команда, а не только Сульшер

    Сульшер: «Игроки «Манчестер Юнайтед» в ужасном состоянии. Мы подвели себя и фанатов, но таков футбол»

    «Манчестер Юнайтед» созвал экстренное совещание по отставке Сульшера. Основной кандидат на замену – Зидан

    Де Хеа: «Легко винить тренера, но иногда виноваты футболисты. Против «Уотфорда» «Манчестер Юнайтед» играл неприемлемо»

    Сульшер после разгрома от «Уотфорда» аплодировал фанатам и махал им рукой

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    Сегодня, 13:41
    Комментарии11
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      Рейтинг: +753

      ARSteven89 32 минуты назад

      Зидан к вам не приедет!
      Возвращайте Лорана Блана в Европу, может у него есть свежие идеи для бывшего клуба!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -70

      СуперПАВ9 > ARSteven89 28 минут назад

      Скорее Леонарду Жардима

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -70

      СуперПАВ9 34 минуты назад

      Мю продолжит падать вниз дело не в тренере

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1117

      Karpathian 47 минут назад

      Рыбака давно надо было в шею гнать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +437

      Riot Zero 48 минут назад

      Сульскьяер ушёл в лету.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2797

      Derzkiy1 53 минуты назад

      Урааа

      0
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      Рейтинг: -70

      СуперПАВ9 > Derzkiy1 33 минуты назад

      Рано радуешься увольнение Сульшера зделает с манками только хуже

      0
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      Рейтинг: +161

      3meeeD 57 минут назад

      Было бы за что благодарить.Но как никак,свой был.Удачи суперзапасной

      1
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      Рейтинг: +2735

      Красногорск_Фан 1 час назад

      С таким составом такие результаты - конечно не приемлемо. До этого были и хорошие удачные отрезки, и близость трофеев. Но МЮ нужны трофеи. Не дал, меняют. Может новый тренер что то интересное предложит.

      1
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      Рейтинг: +55

      SoccerIlya 1 час назад

      Очень жаль, верил в него до последнего, свой человек в команде, эх

      2
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      Рейтинг: +201

      Александр Став 1 час назад

      жаль, что у него не получилось...

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