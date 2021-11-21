Фернандеш после разгрома от «Уотфорда» показывал фанатам, что проиграла вся команда, а не только Сульшер

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш после матча 12-го тура АПЛ против «Уотфорда» (1:4) жестами пообщался с фанатами. Он призвал делить ответственность на всю команду, а не перекладывать ее на одного главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.

«Манчестер Юнайтед» планирует отставку норвежца.

При Сульшере манчестерцы не взяли ни одного трофея.

Клуб надеется заменить норвежца Зинедином Зиданом .

. Манчестерцы идут в таблице АПЛ 7-ми.

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Сульшер: «Игроки «Манчестер Юнайтед» в ужасном состоянии. Мы подвели себя и фанатов, но таков футбол»

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Де Хеа: «Легко винить тренера, но иногда виноваты футболисты. Против «Уотфорда» «Манчестер Юнайтед» играл неприемлемо»

Сульшер после разгрома от «Уотфорда» аплодировал фанатам и махал им рукой