Фернандеш после разгрома от «Уотфорда» показывал фанатам, что проиграла вся команда, а не только Сульшер

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш после матча 12-го тура АПЛ против «Уотфорда» (1:4) жестами пообщался с фанатами. Он призвал делить ответственность на всю команду, а не перекладывать ее на одного главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.
«Манчестер Юнайтед» планирует отставку норвежца.
- При Сульшере манчестерцы не взяли ни одного трофея.
- Клуб надеется заменить норвежца Зинедином Зиданом.
- Манчестерцы идут в таблице АПЛ 7-ми.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Сульшер: «Игроки «Манчестер Юнайтед» в ужасном состоянии. Мы подвели себя и фанатов, но таков футбол»
«Манчестер Юнайтед» созвал экстренное совещание по отставке Сульшера. Основной кандидат на замену – Зидан
Де Хеа: «Легко винить тренера, но иногда виноваты футболисты. Против «Уотфорда» «Манчестер Юнайтед» играл неприемлемо»
Сульшер после разгрома от «Уотфорда» аплодировал фанатам и махал им рукой
Источник: твиттер Football Daily