Фернандеш после разгрома от «Уотфорда» показывал фанатам, что проиграла вся команда, а не только Сульшер

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш после матча 12-го тура АПЛ против «Уотфорда» (1:4) жестами пообщался с фанатами. Он призвал делить ответственность на всю команду, а не перекладывать ее на одного главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.

«Манчестер Юнайтед» планирует отставку норвежца.

Bruno Fernandes gesturing to the Man United fans not to boo Ole Gunnar Solskjaer and that the players also take responsibility pic.twitter.com/g0ZMjXejc9