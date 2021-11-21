После отставки Сульшера «Манчестер Юнайтед» временно возглавит связка Флетчер – Кэррик

В «Манчестер Юнайтед» готовят отставку главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. В клубе определились, что после него на временной основе команду возглавит тренерский дуэт Даррен Флетчер – Майкл Кэррик.
Об увольнении Сульшера должны объявить в ближайшие часы. По сведениям The Times, норвежец получит компенсацию за разрыв контракта в размере 9 миллионов евро.
- При Сульшере манчестерцы не взяли ни одного трофея.
- Клуб надеется заменить норвежца Зинедином Зиданом.
- Манчестерцы идут в таблице АПЛ 7-ми.
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