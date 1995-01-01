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    После отставки Сульшера «Манчестер Юнайтед» временно возглавит связка Флетчер – Кэррик

    В «Манчестер Юнайтед» готовят отставку главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. В клубе определились, что после него на временной основе команду возглавит тренерский дуэт Даррен ФлетчерМайкл Кэррик.

    Об увольнении Сульшера должны объявить в ближайшие часы. По сведениям The Times, норвежец получит компенсацию за разрыв контракта в размере 9 миллионов евро.

    • При Сульшере манчестерцы не взяли ни одного трофея.
    • Клуб надеется заменить норвежца Зинедином Зиданом.
    • Манчестерцы идут в таблице АПЛ 7-ми.

    Сульшер: «Игроки «Манчестер Юнайтед» в ужасном состоянии. Мы подвели себя и фанатов, но таков футбол»

    «Манчестер Юнайтед» созвал экстренное совещание по отставке Сульшера. Основной кандидат на замену – Зидан

    Де Хеа: «Легко винить тренера, но иногда виноваты футболисты. Против «Уотфорда» «Манчестер Юнайтед» играл неприемлемо»

    Сульшер после разгрома от «Уотфорда» аплодировал фанатам и махал им рукой

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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